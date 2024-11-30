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隔代教養走過迷惘 她代表台灣摘特奧金牌獲善牧頒獎金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮善牧中心今天頒發「李明榮先生獎學金」，鼓勵在困境中依然奮發向上的孩子。記者王燕華／攝影
花蓮善牧中心今天頒發「李明榮先生獎學金」，鼓勵在困境中依然奮發向上的孩子。記者王燕華／攝影

花蓮市18歲的「阿皮仙」，一出生就沒看過父親，母親也離家，她和妹妹由阿公阿嬤撫養長大，青少年曾有一段迷惘期，幸好善牧中心介入，她也找到人生志向，日前代表國家參加國際特殊奧林匹克東亞區三對三籃球競賽，為台灣摘下一面金牌。

門諾會花蓮善牧中心每年幫助花蓮百個弱勢家庭，今天在花蓮市晨星會館頒發「李明榮先生獎學金」給「阿皮仙」等29位逆境中奮發向上的孩子，有的人成績優異，有的考取專業證照，為自己取得一技之長，每人獎學金從800元到2500元不等。

「阿皮仙」出身隔代教養低收家庭，坦言國中時很「皮」，國3接觸到善牧後「身心靈都得到幫助」，雖因家住較遠，要參加比賽也很忙，但有時間就會參加善牧的活動。

今年7月，她通過選拔代表國家到中國大陸青島參加特奧三對三籃球競賽，一舉奪冠，除了籃球也是路跑選手，未來想繼續往體育發展，至於獎學金，她貼心地說，阿公阿嬤年紀大了，想補貼家用和付自己的學費。

17歲的「鬼得」國小3、4年級加入善牧飛炫屋，學業成績優異拿過好幾次獎學金。他出身單親家庭，飛炫屋就像第二個家給他支持與溫暖，獎學金要拿來幫媽媽繳房租。高二的「哲哲」因考取視覺傳達設計丙級檢定證照拿到獎學金，還要繼續考乙級，也正準備明年考攝影、印前製程的證照。

花蓮善牧中心執行長朱玉貴說，「李明榮先生獎學金」邁入第15年，表揚來自困難家庭，依然努力學習、奮發向上的孩子。李明榮是屏東人，也是基督徒，從事教職的他對花蓮弱勢家庭非常關心，拿出400萬元退休金，以每年4、5萬元的孳息發放獎學金。

朱玉貴說，李明榮注重教育，要求一定要讓孩子識字，她曾到屏東拜訪，看到李家善牧的刊物上密密麻麻的紅藍字，老先生說自己每篇都看過，還看得很仔細。李明榮2年前辭世，兒子李信德延續父親的愛，繼續支持花蓮善牧，善牧也會把這樣的精神透過獎學金傳給孩子，不論逆境順境，都要珍惜與感恩，努力向上。

屏東 花蓮 阿嬤

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