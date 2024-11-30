學輔法修法三讀 增800專輔師

立院昨三讀通過「學生輔導法」修正草案，修法後，國小專任輔導老師編制從現行廿四班置一人，調整為廿班置一人；國中則從十五班置一人，調整為十二班置一人，預估修法後國中小專輔老師可再增加六○三人；大專校院專業輔導人員生師比也從現行一千兩百比一，修正為九百比一，預計增加二一六人。

此外，三讀條文也明訂，對未成年學生進行輔導諮商時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行輔導諮商。

這是學生輔導法立法十年以來首度大幅修訂，以因應當前校安事件頻傳、校園輔導量能不足等問題，同時回應增加輔導人力編制、落實三級輔導機制、提升專業輔導人員待遇等民間訴求。

教育部表示，修法也強調三級輔導發展性、介入性及處遇性輔導，依學生行為與問題樣態適時介入，可同時進行，不再有明顯階段或順序。並增訂主管機關、學校應加強辦理進修，得以研習、工作坊、教師專業學習社群等方式辦理。另為強化學校輔導專業，增訂學校輔導主管宜由具輔導專業者優先任用。

不過全教總理事長侯俊良認為，教育部預估修法後國中小專輔教師數目增加，「但比較擔心有沒有這麼多人力。」畢竟專輔導教師需培養、招考，但部分學校地處環境較複雜、輔導量恐較多，屆時如何分配，細節都還有待磨合，上路之後才是看真功夫。

國教盟理事長王瀚陽表示，現行規定，輔導處室主任由專任輔導教師兼任，但往往導致無法兼顧行政與輔導工作，尤其在小型學校更影響輔導人力，教育部仍須解決兼任問題，確保輔導主任職務不會減損輔導人力的服務質量。

再者，王瀚陽也建議，教育部應設立公開的進度追蹤機制，定期公佈各項人力配置與配套政策執行情況，同時建立有效的監測與評估體系，確保資源真正嘉惠需要幫助的學生。