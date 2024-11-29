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學生輔導法三讀 增補校園專業輔導人力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影

立法院今天三讀通過「學生輔導法」部分條文修法，增加補足輔導教師及輔導人員員額編制等，另外，對未成年學生進行輔導諮商時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行輔導諮商。

這是學生輔導法立法10年以來首度修正，以因應當前校安事件頻傳、校園輔導量能不足等問題，也回應增加輔導人力編制、落實三級輔導機制、提升專輔人員待遇等民間訴求。

修法條文明訂，高中以下學生主管機關設有輔導諮商中心，並重新檢討中心任務，精進發展性、介入性、處遇性的三級輔導合作，現行高中以下學校55班以上設置專業輔導人員1人，修法也要求學校主管機關依照學生人數、輔導案量及區域性討論，配給專輔人員，也調整到學校900人以上就應該配置專業輔導人員。

針對輔導員額編制部分，三讀條文明定，學校專任輔導教師員額編制，國小20班以下置1人、每滿20班增置1人，國中12班以下置1人、每滿12班增置1人，高中不變，亦為12班以下置1人。依教育部先前預估，國中小學專任輔導教師將增加603人，總數達5942人。另外，大專校院專業輔導人員師生也由1200比1比修正為900比1，預計增加216人。

此外，高中以下學校主管機關學生輔諮中心除依所主管學校數每20校置1人外，增列以學生總數4500至5000人置1人規定；另教育部得考量特殊情況，在校園專業輔導人員總數6％範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後至多可增192位，較現行增加約30％。

三讀條文也明訂，具有心理師證書之專業輔導人員，對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求，為符合兒童及少年最佳利益，得不受心理師法第19條規定之限制，在未經法定代理人同意下執行。也就是說，對未成年學生進行輔導諮商時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行諮商。

主管 修法 教師員額

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