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學輔法修正案三讀 教團籲：優先解決輔導主任兼任問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影

學生輔導法今於立院三讀，提升國中、小專任輔導教師員額。但教育團體國教行動聯盟指出， 目前《高級中等學校組織設置及員額編制標準》規定，輔導室主任是由專任輔導教師兼任，但多導致其無法兼顧行政和輔導工作，要求教育部儘速解決輔導主任兼任的問題。

學輔法修法今於立院三讀通過，國小專任輔導老師從24班置1人、國中15班置1人，調整為國小20班置1人、國中12班置1人。同時對心理師、社工師等專業輔導人力進行規範，新增學生總數4500至5000人增置1名專業輔導人員，並允許主管機關根據學校輔導案量等靈活調派人力。

國教盟理事長王瀚陽表示，教育部仍須解決輔導主任兼任的問題，根據現行《高級中等學校組織設置及員額編制標準》輔導處室主任由專任輔導教師兼任，但此安排，往往導致其無法兼顧行政與輔導工作，尤其在小型學校中更影響輔導人力。

王瀚陽指出，本次修法已經提出附帶決議，要求教育部一年內提出當專輔教師擔任主任時，其遺缺輔導工作具體解決方案。對此也呼籲教育部盡速研議，確保輔導主任職務不會減損輔導人力的服務質量。

再者，王瀚陽也說，又依現行學生輔導法第22條，「專任輔導教師及專任專業輔導人員配置規定，於106年8月1日起逐年增加，並自106年起由中央主管機關每五年檢討。」但本次修法對於檢討輔導人力配置已經延宕2年，實施成效仍有賴配套落實和定期檢討。

對此，王瀚陽說，建議教育部設立公開的進度追蹤機制，定期向社會公佈各項人力配置與配套政策執行情況，同時建立有效的監測與評估體系，確保資源能真正嘉惠每位需要幫助的學生。

主任 人力 教師員額

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