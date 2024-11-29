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學輔法修正案立院三讀 國中小專任輔導老師增逾600人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右二）舉牌反對，隨後多位綠營立委指責王鴻薇不尊重李坤城發言權。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右二）舉牌反對，隨後多位綠營立委指責王鴻薇不尊重李坤城發言權。記者潘俊宏／攝影

立法院院會今三讀通過「學生輔導法修正草案」，共計新增3條、修正13條，也是學生輔導法自103年公布施行後首度檢討。修法調整校園內專業輔導人力，國中、小預計再增加603名專任輔導老師，總數將達5942人；另大專校院專業輔導人員生師比也將從現行1200：1，修正為900：1，預計再增加216人。

教育部表示，本次修法希望健全學生輔導諮商中心任務、運作，高中以下學校都有學輔諮商中心，修法調整重點包括統籌規劃、配置及運用專業輔導人員，統籌調派專業輔導人員支援學校危機事件處理，協助主管機關推動學生輔導政策等，未來學輔諮商中心主管人員由學校主管機關遴選具專業專長者擔任。

修法增加校園專業輔導人力，教育部表示，修法後編制調整，國小專任輔導老師編制調整為20班以下置1人，每滿20班增置1人；國中調整為12班以下置1人，每滿12班增置1人，預估修法後國中小將再增加603人，總數達5942人。

另外，教育部也指出，教育部可考量特殊情況，於校園專業輔導人員總數6%範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後最多可增192位，較現行增加約30%。大專校院專業輔導人員生師比，也從1200：1修正為900：1，預計增加216位。

教育部也說，本次修法也強調三級輔導發展性、介入性及處遇性輔導，應依學生行為與問題態樣適時介入，可同時進行，不再有明顯階段或順序。也為了加強全員輔導概念，修法增訂有關學生輔導方案或計畫等相關措施，學校教職員工均應於職責範圍配合。

教育部指出，學校輔導人員也應持續強化專業知能，因此修法也增訂個主管機關、學校應加強辦理進修，考量受訓人員實際工作需求，得以研習、工作坊、教師專業學習社群、參訪交流等方式辦理。另為強化學校輔導專業，增訂學校輔導主管宜由具輔導專業專長者優先任用。

立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影
立法院上午在院長韓國瑜（右）的主持下三讀通過學生輔導法部分條文修正草案。記者葉信菉／攝影

主管 修法 教育部

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