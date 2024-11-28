「孩子的書屋」陪伴逾3千名孩童 下一步將設學校、從主流教育扶弱

「如果沒有你們（書屋），我應該就騎車衝下山（去尋死）了」，一位由孩子的書屋長期陪伴的家長，有感而發地說。「孩子的書屋」1999年創立以來，持續深耕台東大知本地區，陪伴超過3000位需要被支持的孩童、家庭及社區，執行長陳彥翰表示，書屋下一步擬設立學校，目前已向台東縣政府提出申請，期待讓主流教育不只拔尖，也能實踐扶弱。

孩子的書屋今起將一連4天在台北華山文創園區中7B館舉辦「行有所愛｜你陪陪我，我陪陪你」年會展覽，呈現25年來的動人故事與成果，共同見證「陪伴」價值。

日前台灣世界展望會公佈的調查《2023-2024台灣經濟弱勢兒少需求速寫》顯示，即使國內通膨已較去年緩減，但有生存急迫危機的兒少人數卻不減反增。得不到政府補助的隱性弱勢、被迫提早長大照顧家庭的小大人、居住環境脆弱而無基本生活尊嚴、家庭經濟來源不穩而無以應付生活、教育與醫療的基本需求等，都是經濟弱勢兒少面臨的困境。

孩子的書屋由創辦人陳俊朗（陳爸）創立，25年以來，始終以孩子為服務核心，早期免費提供基本的營養餐食、課業輔導，安排建立孩子自信與成就感的運動、音樂等多元教育，一路走來，書屋看見孩子們真正面對的挑戰，不只是學業落後或經濟窘迫，有些孩子被迫成為提早輟學養家的小大人、甚至養成暴力習慣或生活價值觀偏差，更多複雜難解的困境，來自於家庭與社區的結構性問題。

2019年陳爸驟逝後，由長子陳彥翰接班、延續書屋理念，目前書屋已遍布大知本地區，陪伴超過3000位孩子，並透過就學、就業、就醫與就養等4大服務，紮實建立在地支持系統。25年不間斷地免費供餐，每年約達2萬人次。此外，每年更提供約120個在地工作機會、每月媒合居家醫療與門診服務約1500次。孩子的書屋董事長暨執行長陳彥翰表示，「陪伴是不計代價的愛」，他始終相信，陪伴並非一蹴可幾，需要從小地方累積、從現在開始。

陳彥翰說，近幾年來，有許多年輕夥伴陸續加入，書屋成員除了在地夥伴以外，還有一半來自台灣各地的有志之士，他們將自己投入知本、積極參與這份工作。他也提到，一般主流教育期待拔尖，書屋下一步計畫是設立學校，希望教育能實踐扶弱。目前已向台東縣政府提出申請，特別是針對主流教育體系中無法扶助的弱勢族群，盼明年9月正式啟動。

陳彥翰表示，希望孩子的書屋能成為一種可複製的模式，並期待有一天能將這份愛與支持帶到更遠的鄉村與弱勢地區、讓更多好事發生。

「書屋不是只有一個人的英雄，現在有很多年輕英雄一起在照顧這個很大的家」，家樂福文教基金會長期支持孩子的書屋，基金會執行長蘇小真出席台東「孩子的書屋」年會記者會時表示，她在孩子的書屋，看見了陳爸、彥翰，甚至見證彥翰小孩的誕生，「愛的傳承，在書屋身上展露無遺」。她認為，唯有「愛」能無所畏懼地克服困難與阻礙，唯有「愛」才能將服務對象視為家人、持續長期付出。

此次書屋的年會展覽設有「陪伴者互動體驗」，邀請民眾看見陪伴者的掙扎與希望；系列論壇亦以「陪伴」為主軸，探討不同的陪伴對象：由自己、彼此、社區與環境出發，分享多元的陪伴方式與關係。展演區將於每日進行真人圖書館及音樂表演，要將來自台東陪伴現場的生命經驗，真誠地展現在民眾面前。