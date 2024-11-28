苗縣新南國小設計地震防災裝置 獲創意程式競賽特優首獎

AI人工智慧及資訊科技發展已逐漸改變人類生活樣態，苗栗縣政府上午表揚廣達游智盃創意程式競賽、人工智慧教育計畫績優學校、數位機會中心優良團隊及全國中小學科學展覽會獲獎團隊，盼共創苗栗未來智慧城市的教育目標與願景。

廣達文教基金會第5屆「廣達游智盃」創意程式競賽，以「我的未來智慧校園」為主題，全國共有1500隊約3000名國小學生參賽，其中100隊採「迷你黑客松」模式創作，苗栗縣新南國小選手組成的「博恩進擊隊」，設計出一款為地震時防災的裝置，因可行性極高，一舉拿下特優首獎殊榮。

頭份國中參加教育部2023年人工智慧教育計畫，以「科技農夫AI任遨遊」主題課程獲教育部評定為績優學校，具備特色AI課程，且學生學習成效好，值得推廣至其他學校。

苗栗縣數位機會中心（DOC）在教育部數位機會中心優良團隊及人員選拔中，展現在地特色亮點，其中三灣DOC榮獲「教育面」、苑裡DOC榮獲「社會面」及公館DOC榮獲「跨面向」等獎項肯定。

另外，苗栗縣照南國中在第64屆全國中小學科學展覽會，以「風中翱翔-找出最省力的飛機機翼」作品，希望用較少的風力就可維持飛行狀態的飛機機翼模型，獲物理科國中組第三名及團隊合作獎。