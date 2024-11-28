苗縣新南國小設計地震防災裝置 獲創意程式競賽特優首獎
AI人工智慧及資訊科技發展已逐漸改變人類生活樣態，苗栗縣政府上午表揚廣達游智盃創意程式競賽、人工智慧教育計畫績優學校、數位機會中心優良團隊及全國中小學科學展覽會獲獎團隊，盼共創苗栗未來智慧城市的教育目標與願景。
廣達文教基金會第5屆「廣達游智盃」創意程式競賽，以「我的未來智慧校園」為主題，全國共有1500隊約3000名國小學生參賽，其中100隊採「迷你黑客松」模式創作，苗栗縣新南國小選手組成的「博恩進擊隊」，設計出一款為地震時防災的裝置，因可行性極高，一舉拿下特優首獎殊榮。
頭份國中參加教育部2023年人工智慧教育計畫，以「科技農夫AI任遨遊」主題課程獲教育部評定為績優學校，具備特色AI課程，且學生學習成效好，值得推廣至其他學校。
苗栗縣數位機會中心（DOC）在教育部數位機會中心優良團隊及人員選拔中，展現在地特色亮點，其中三灣DOC榮獲「教育面」、苑裡DOC榮獲「社會面」及公館DOC榮獲「跨面向」等獎項肯定。
另外，苗栗縣照南國中在第64屆全國中小學科學展覽會，以「風中翱翔-找出最省力的飛機機翼」作品，希望用較少的風力就可維持飛行狀態的飛機機翼模型，獲物理科國中組第三名及團隊合作獎。
縣長鍾東錦嘉勉學生優異表現，並感謝各校校長及各鄉鎮DOC對數位學習、資訊教育、程式設計及科學教育的付出。鍾東錦表示，隨資訊科技進步及科學發展，資訊科技與科學教育已成當前教育主流，培養學生科技與科學素養，是培養學生具備未來創意人才所需的關鍵能力；學校積極培訓學生參與相關競賽，能有如此亮眼成績，難能可貴，期待大家持續努力，共創苗栗縣未來智慧城市的教育目標與願景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言