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台斯合作里程碑 斯洛伐克首座台灣講座研究中心揭牌

中央社／ 布拉格28日專電
外交部政務次長吳志中（右）與卡梅尼亞斯大學副校長馬薩里克（左），於27日為斯洛伐克首座台灣講座研究中心揭牌。圖／駐斯洛伐克代表處提供（中央社）
外交部政務次長吳志中（右）與卡梅尼亞斯大學副校長馬薩里克（左），於27日為斯洛伐克首座台灣講座研究中心揭牌。圖／駐斯洛伐克代表處提供（中央社）

外交部政務次長吳志中在駐斯洛伐克代表李南陽陪同下，於27日為斯洛伐克首座台灣講座研究中心揭牌。吳志中表示，推動台斯教育合作是台灣政府的重要任務，設立台灣講座研究中心是兩國教育合作的重要里程碑。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，台灣講座研究中心（Taiwan Studies Center）設於卡梅尼亞斯大學（Comenius University）管理學院。卡梅尼亞斯大學作為斯洛伐克最具聲望的高等學府之一，在此設立台灣講座研究中心，對促進台斯雙方人才培訓與教育交流具深遠意義。

吳志中在揭牌典禮上表示，推動台斯教育合作是台灣政府的重要任務，設立台灣講座研究中心是兩國教育合作的重要里程碑。他期盼未來台斯雙方在各界支持下，進一步拓展合作領域。

吳志中說，台灣保存中華文化的精髓，擁有開放的社會、發達的經濟、新進的科技與友善的人民，鼓勵斯洛伐克的大學師生踴躍申請台灣政府提供的獎學金與研究計畫，如「台歐連結獎學金」、「台灣獎學金」、「華語文獎學金」等，赴台學習並加強與台灣各大學交流合作。

卡梅尼亞斯大學副校長馬薩里克（Jozef Masarik）與管理學院院長史塔宏（Peter Starchon）對台灣政府的支持表示衷心感謝，並強調台灣講座研究中心成立，將有助於進一步加深斯洛伐克與台灣的學術與文化交流。

台灣講座研究中心計畫主持人柯路山（SaschaKlotzbücher）則指出，卡梅尼亞斯大學是斯洛伐克唯一設有中文系的高等學府，每年培育約25名東亞學士與10名碩士研究生，已成為斯洛伐克漢學與台灣研究重鎮。

台灣講座研究中心未來將邀請來自台灣、斯洛伐克及歐洲各國專家學者舉辦台灣主題講座，深入探討台灣在全球與東亞的政治、文化與經濟角色。同時，還規畫舉辦台灣電影週等文化活動，推動台灣文化在斯洛伐克的交流與認識。

吳志中 斯洛伐克

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