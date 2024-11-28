113年文化幣使用期限倒數一個月 文化部曝光「愈用愈多」3秘訣

文化部113年發放16-22歲每人1200點文化禮金，使用期限將在12月31日截止，文化部特別提醒，請青年朋友把握最後1個月時間，至文化幣APP領取使用。文化部也持續分析後台大數據，公布3大「愈用愈多」撇步，鼓勵還沒領、還沒用完的青年朋友趕緊衝一波。

文化部表示，文化禮金自113年起常態化發放，自1月20日發放至今，已有123.8萬名青年領取，領取率達82%，使用金額逾12.2億元，領取使用率達82%。

文化部指出，文化幣可於全台超過1.8萬個消費點使用，進行多元的藝文體驗及消費，包含實體書店買書、看國片、看表演、聽音樂會、手作DIY、逛博物館等。也有各種優惠加碼，例如廣受好評的「獨立書店2點送1點」、表演藝術青年席位「5折自由座」，讓青年朋友輕鬆省；近期還有國片專屬的「金馬套餐」，同學相揪一起看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋，再抽金馬福袋。

文化幣用完或快用完的青年朋友，也可以透過邀請碼再賺文化幣，只要邀請2名新朋友成功領取文化幣，即可獲贈30點文化幣，之後每成功邀請1名朋友，可以再獲得10點，回饋無上限，歡迎大家趕緊找出身邊還沒領文化幣的朋友。

文化部也特別從大數據分析，整理出3大使用撇步。

撇步1：「善用加碼優惠」，趁課餘安排一趟花蓮之旅，除原本的文化禮金，再加碼領到1200點花蓮文化幣，等於2400點暢遊花蓮，感受獨特的藝文氛圍；或是透過疊加「獨立書店2點送1點」、「5折自由座」、「金馬套餐」，讓手上的文化幣越多越多。 撇步2：出外靠朋友，MBTI認證的「E人」同學，請大方運用「新朋友邀請碼」、「國片多人同行」，聯繫同儕感情之餘，更賺到滿滿文化幣。 撇步3：「精打細算」，剩下一點點文化幣可以巧用150點去二輪戲院看國片、100點買一本書、50點也可以去博物館看展覽，把文化幣花到一點也不剩。

文化部指出，113年文化幣的領取資格為出生日期在91年1月1日至97年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣。沒有手機的青年朋友，也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。

文化部提醒，加碼的花蓮振興文化幣一樣可使用到今年年底，符合113年文化幣領取資格且未曾領過花蓮文化幣的16-22歲青年，到花蓮文化幣藝文消費點出示APP會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可以在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。