文化幣使用期限倒數1個月 3大撇步愈用愈划算

文化部今年發放16到22歲每人1200點文化禮金，使用期限於12月31日截止。文化部鼓勵運用「獨立書店2點送1點」、表演藝術青年席位「5折自由座」等方式，讓文化幣愈用愈划算。

文化部今天發布新聞稿表示，文化禮金自民國113年起常態化發放，自1月20日發放至今，已有123.8萬名青年領取，領取率達82%，使用金額逾12.2億元，領取使用率達82%。文化部也持續透過後台大數據分析，提供如何愈用愈多的祕訣撇步，鼓勵還沒領、還沒用完的青年衝一波。

文化部指出，文化幣可於全台超過1.8萬個消費點使用，進行多元的藝文體驗及消費，各種加碼如「獨立書店2點送1點」、表演藝術青年席位「5折自由座」等；近期還有國片專屬的「金馬套餐」，同學相揪一起看電影，其中1人使用文化幣消費總計350元以上，就可獲得200點回饋，再抽金馬福袋。

文化部也特別從大數據分析，整理出3大使用撇步。首先「善用加碼優惠」，趁課餘安排一趟花蓮之旅，除原本的文化禮金，再加碼領到1200點花蓮文化幣，等於2400點暢遊花蓮，感受獨特的藝文氛圍；或是透過疊加「獨立書店2點送1點」、「5折自由座」、「金馬套餐」，讓手上的文化幣愈用愈多。

其次出外靠朋友，MBTI認證的「E人」同學，請大方運用「新朋友邀請碼」、「國片多人同行」，聯繫同儕感情之餘，更賺到滿滿文化幣。最後則為「精打細算」，剩下一點點文化幣可以巧用150點去二輪戲院看國片、100點買一本書、50點可以去博物館看展覽，把文化幣花到一點也不剩。

文化部提醒，加碼的花蓮振興文化幣一樣可使用到今年年底，符合113年文化幣領取資格且未曾領過花蓮文化幣的16到22歲青年，到花蓮文化幣藝文消費點出示App會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可在花蓮買書、看國片、看表演與參加體驗小旅行。