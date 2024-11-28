以表演藝術助國家語言傳承 文化部推台語內容產製計畫
文化部即日起至12月27日止，開放114年「文化部鼓勵表演藝術台語內容產製計畫」徵件，歡迎各表演藝術團體踴躍提案。
文化部表示，為推動以表演藝術傳承台灣語言文化，本計畫自112年起鼓勵表演藝術團體製作或演出以台語發音的表演節目，希望未來民眾想進劇場欣賞演出時，有更多元的語言節目選擇，也期待觀眾透過表演藝術認識台語文化，或進而成為日常語言。
113年計畫共支持78個團隊於全台演出適合兒少及全齡型台語節目，創作題材來源廣泛，涵蓋傳奇故事、童話、歌謠、兒童繪本及IP動畫改編等，許多表演節目亦跳脫單一表演形式的呈現，而是融合戲劇、舞蹈、音樂、視覺、馬戲、多媒體等藝術元素，讓觀眾感受更具多樣魅力的台語表演節目面貌。
114年計畫採線上報名，歡迎團隊以多元題材創作或演出台語表演節目，共同透過表演藝術營造國家語言永續發展環境。詳情至文化部獎補助資訊網查詢。如有相關問題，可洽聯絡窗口吳小姐（02-8512-6549）。
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