文大校長短報風波再提訴願 教職員望止血

文化大學因短報招生名額，校長王子奇遭教育部認定違規開罰40萬元，但日前已提出訴願，望撤銷懲處。教職員僅低調表示，該事件對文大的名聲傷害甚巨、品牌受挫，希望校長能面對自己的錯誤。高教工會文化大學分部也談到，教職員工的包容已十分溫暖，務必專注於私校未來的挑戰而非個人得失。

文大校長王子奇日前提出訴願，本報詢問文大董事吳清基，他表示，「沒有聽說。」但也指出，過去比較常見的懲處應是罰學校，扣減招生名額以及獎補助款等。

一名文大知情人士表示，校友總會日前對招生名額短報一事很不能諒解，但董事會和校友總會日前已經握手言和，雙方也開過會，代表校長在校內的人和已經沒有問題，且40萬元罰鍰對校長的年薪而言不是大數目，「繳掉就沒事了。」但提出訴願形同是再掀波瀾。該事件對文大的名聲傷害甚巨，希望校長誠實面對自己的錯誤。

高教工會副理事長、文大分部召集人翟敬宜認為，短報事件上校長在今年9月曾以公開信自承疏失、自請處分並在教育部派員調查時公開道歉，也向董事會表達要負起所有行政責任，現在卻提出訴願，認為只是「對法令認知不同」遭懲處40萬罰鍰「不符合比例原則」，前後態度差異之大。

翟敬宜指出，大學領導人承認錯誤、擔起責任是重要示範，文大在這次短報事件中聲譽嚴重受傷。希望校長勿忘過程中校友、教職員工生的痛心，且相對其他兩校校長已自行請辭或遭董事會解聘，文大的包容力已十分溫暖，呼籲專注於私校未來的嚴峻挑戰而非個人得失。