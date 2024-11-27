短報招生名額挨罰40萬 文化大學校長不服提訴願

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
四所大學日前短報招生名額，遭教育部認定招生違規，依私校法開罰四校校長40至60萬元不等罰鍰，文化大學校長王子奇近日則提出訴願。記者林伯東／攝影
四所大學日前短報招生名額，遭教育部認定招生違規，依私校法開罰四校校長40至60萬元不等罰鍰，文化大學校長王子奇近日則提出訴願。記者林伯東／攝影

四所大學日前短報招生名額，遭教育部認定招生違規，依私校法開罰四校校長40至60萬元不等罰鍰。但文化大學校長王子奇近日提出訴願，認為他校也有未如實回流的狀況，且處分有違平等原則和比例原則；教育團體則認為，若他校還有短報狀況，王可具體檢舉，不應回過頭要求教育部撤銷懲處。

本報日前報導113學年分發入學招生，四所私立大學未如實將名額回流，欲以此美化缺額但恐影響學生權益，後遭教育部認定違反招生規定，開罰四校校長。

文化大學校長王子奇因初犯，遭教育部開罰40萬，但日前校內教師表示，王先前寄信予校內同仁，坦承未依規定辦理招生名額回流是事實，會坦然接受教育部和董事會懲處，9月才發信，近日就不服懲處提出訴願。

教育部證實，裁罰的四所學校中，僅文化大學校長王子奇提出訴願，其認為學校往年均如實回流，又查他校資料，發現也有未全數回流的情事，且僅為法令認知不同；原處分有違平等原則及比例原則，應予撤銷。

高教工會研究員陳柏謙表示，如果王子奇發現還有其他學校有相關缺失，那應該具體向教育部檢舉，要求一併懲處開罰，而非回頭要求教育部撤銷處分。王此時提訴願，也等於證明其過去的道歉並非真心，應該受到外界批評，也支持主管機關應據理駁回。

全教總高中職主委林金財則談到，教育部針對回流名額的規定已敘明於簡章內，招生名額「應」回流，又王此舉形同「違法的平等」，類似主張，大家都在闖紅燈為何只抓我一人，以此當作訴願理由恐怕是站不住腳。

但林金財也談到，訴願是當事人的權利，「他們（四校）之中一定會有人提。」若不服訴願結果，則還能再打行政訴訟，但若其他三校校長未於時間內提出則代表接受裁罰、放棄救濟機會，訴願結果不會一體適用。

對此，王子奇表示，感謝關心。教育部說明，將依訴願法相關規定，將訴願書陳報訴願管轄機關行政院，並依訴願內容擬具答辯書後，併相關資料送行政院進行後續程序。

教育部 文化大學 行政院

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