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孫翠鳳暌違20多年再推自傳 戲說半生淬鍊堅持精神

中央社／ 台北27日電
在明華園八位歌仔戲小生的環繞下，明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」。 圖／明華園提供
在明華園八位歌仔戲小生的環繞下，明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」。 圖／明華園提供

歌仔戲國寶明華園總團當家小生孫翠鳳推出半生淬鍊的自傳「孫翠鳳和她的男人們」，期盼把人生曾跌到谷底仍堅持告訴自己，不怕、繼續努力做的拚命精神和走過的路，與大家分享。

「孫翠鳳和她的男人們」新書發表記者會今天舉辦，全書超過10萬字紀錄，超過100幅生命風景，看見孫翠鳳從台語說得零零落落的門外漢成為當家小生，又如何在全身病痛與嚴重憂鬱症襲來之際，逆風而行、用毅力堅持往前走的人生哲學。

現場由明華園第3代與徒弟們扮成她曾詮釋的經典角色向孫翠鳳致敬，朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、國立歷史博物館館長洪世佑、榮耀基金會董事長雷輝、資深歌仔戲演員高玉珊及孫翠鳳二哥、一心戲劇團創辦人孫榮輝等都出席支持，許多孫翠鳳的戲迷也到場高舉燈牌力挺。

多年來，孫翠鳳持續扮演著不同的男性角色，英姿瀟灑一戲入魂，她坦言不是祖師爺賞飯吃的天生好手，而是靠意志力從零練習，甚至連到午夜夢迴說夢話講台詞、嚇到枕邊人明華園總團長陳勝福，在要當「戲裡的無敵小生」前，她更是「戲外的無敵女人」。

孫翠鳳更順應時事指出，她與明華園的精神其實就像中華隊得到世界12強棒球賽冠軍歷程，「以前明華園也曾被看不起，但我們就是黑馬，跟中華隊一樣，有著台灣人的拚命精神！」

前一本自傳「祖師爺的女兒」已是20年前出版，孫翠鳳透露第2本根本沒有規劃，是出版社鍥而不捨邀約下促成，但在梳理生命的歷程中，她也感受到20年歲月裡一個人的改變真的很大。孫翠鳳也期待能把自己走出困難與情緒轉彎的心路與大家分享、帶來鼓舞。

例如，在最風光的時候，孫翠鳳突然發現自己完全不想上台演戲且無緣故不停生病，睡不著覺，甚至一週內暴瘦到不成人形，最後才知道罹患憂鬱症。「但我們得接受現實」，孫翠鳳鼓勵病友把它當作情緒感冒，一步步安置好自己的心、不恐懼害怕，配合醫師指示，她也是這樣慢慢站回舞台上。

國寶 孫翠鳳 明華園 歌仔戲 舞台

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