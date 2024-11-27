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楊双子獲獎文化部專簽獎金 中市府研議表揚

中央社／ 台中27日電

作家楊双子獲美國國家圖書獎，文化部正安排公開表揚典禮，並將採專簽方式發給獎金，可望比獎勵規定新台幣30萬元上限更高；台中市政府文化局也表示，目前正在研議表揚方式。

文化部表示，根據「文化部辦理國際競賽獲獎者獎勵作業要點」，國人作家獲國際獎項，獎勵金額度以新台幣30萬元（含稅）為上限，但這次楊双子獲獎意義重大，將採專簽方式發給獎金。

此外前台灣文學館館長、作家廖振富在網路上公開呼籲各界重視楊双子得獎的事，廖振富接受中央社記者電話訪問表示，台中市政府文化局傍晚已經來徵詢他的意見，「我有提供相關建議，料想市府應該會有善意回應。」

台中市文化局長陳佳君表示，由於楊双子是台中人，也是台中之光，已先透過臉書表達恭喜，文化局目前正在研議表揚方式，或是予以公開表揚，將等確認後，再對外公布。

廖振富表示，楊双子是台中烏日人，從國小到研究所都在台中求學，「她在極度困苦中成長，她的成長與奮鬥故事，就是一部非常感人的勵志傳奇。」

廖振富表示，看過楊双子的感人散文集「我家住在張日興隔壁」，就知道她們姊妹青少年時期長期在飢餓中過日子，如今即使出版多本著作，享有盛名，收入仍然微薄。而她的作品「臺灣漫遊錄」、「我家住在張日興隔壁」、「開動了！老台中」、「四維街一號」都是以台中為空間背景書寫。

廖振富說，「楊双子在國際上得獎，大大提升台中能見度，也彰顯『台中文化城』的印象，台中市政府獎勵在地作家、鼓勵作家書寫台中，理由非常正當。」

台中市 台灣文學 文化部 楊双子 臺灣漫遊錄

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