歷經全盲、癱瘓挫折 藝術家聯展展堅強生命力

一度雙眼全盲的俄裔台灣媳婦，聯手頸部以下癱瘓的口繪藝術家，透過藝術重新找回生命光亮，共同推出「跨國傳愛．絕處逢生」聯展，傳遞不息生命力。

財團法人周大觀文教基金會主辦「跨國傳愛．絕處逢生—俄裔台媳藝術治療家尤湯雅V.S.癱瘓口繪天使周玉茹奇蹟聯展」，邀請尤湯雅與周玉茹透過藝術展現了生命另一種可能性，展覽將於29日開幕。

尤湯雅（Tatiana Shmakova）1977年出生於俄羅斯，畢業於俄羅斯藝術大學，主修兒童心理學和藝術，遠嫁台灣10多年，雙眼因細菌感染導致全盲，經2次眼角膜移植手術才重見光明。

周大觀文教基金會今天透過新聞稿表示，尤湯雅因此體悟生命真諦，結合俄羅斯的金屬線纏繞與排灣族的琉璃珠，創造出具新意的藝術成果，近年她融合東西方文化，並展開校園彩繪壁畫，幫助許多弱勢學童。

周玉茹1972年出生於台中，高中畢業後踏入職場工作，24歲因一場重大車禍導致頸部以下全部癱瘓，終身無法自理，原本自我放棄的她，在父親的鼓舞下，參加口足繪畫班，如今已練就獨特畫法，無法靠自己雲遊四海，於是周玉茹將失望畫成風景，此次將展出23幅自然風景油畫。

周大觀文教基金會表示，尤湯雅和周玉茹都將生命的能量注入作品中，傳遞出不息的生命力，激勵每個人都能成為自己生命的藝術大師，勇敢展現獨特的光芒。

「跨國傳愛．絕處逢生—俄裔台媳藝術治療家尤湯雅V.S.癱瘓口繪天使周玉茹奇蹟聯展」29日起將在中正紀念堂展出至12月10日。