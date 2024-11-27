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故宮與蒙古博格達汗博物館 續簽姊妹館

中央社／ 台北27日電
故宮博物院與蒙古博格達汗博物館27日續簽姊妹館協議，故宮院長蕭宗煌（左）、蒙古博格達汗博物館館長鄂德尼巴塔爾（Erdenebaatar Tseveg-Ochir）會後互贈紀念禮品。 故宮提供／中央社
故宮博物院與蒙古博格達汗博物館27日續簽姊妹館協議，故宮院長蕭宗煌（左）、蒙古博格達汗博物館館長鄂德尼巴塔爾（Erdenebaatar Tseveg-Ochir）會後互贈紀念禮品。 故宮提供／中央社

國立故宮博物院蒙古博格達汗博物館今天續簽姊妹館協議，將在既有合作基礎上，進行研究出版、文創行銷、文化修護領域合作，並研議未來共同策展可行性。

博格達汗博物館館長鄂德尼巴塔爾（ErdenebaatarTseveg-Ochir）為此特別訪台，今天與故宮院長蕭宗煌一同簽署姊妹館協議，鄂德尼巴塔爾下午進一步在故宮北院進行「博格達汗博物館典藏及沿革」專題演講，分享博格達汗博物館的典藏及歷史沿革。

故宮院長蕭宗煌表示，近來與蒙古國合作起緣於2012年11月，配合蒙古政府紀念成吉思汗誕辰850週年，故宮捐贈蒙古國家博物館24幅成吉思汗家族複製畫像展出。接著2015年出版「國立故宮博物院藏蒙古文物彙編」，2016年與蒙古科學院歷史考古研究所簽署合作備忘錄出版蒙古文物續編。

2018年，時任故宮院長林正儀率團前往蒙古，並與博格達汗締結姊妹館，並洽借2020年「呼畢勒罕－清代活佛文物大展」相關展品。蕭宗煌表示，2020年故宮南院接著舉辦「故宮亞洲藝術節」，後因新冠疫情（2019冠狀病毒疾病）影響雙方合作交流事宜。

續簽姊妹館協議象徵2館院再續前緣，蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表特木爾及副代表德希、故宮副院長黃永泰、余佩瑾、故宮主任秘書徐孝德等也出席見證。

故宮透過新聞稿表示，至今與故宮締結姊妹館國際博物館所，包含美國舊金山亞洲藝術博物館、美國丹佛美術館、日本大阪市立東洋陶磁美術館、韓國中央國立博物館、捷克國家博物館、蒙古博格達汗博物館等。另與美國胡盈瑩和范季融基金會、法國凱布朗利博物館、法國遠東學院、法國巴黎裝飾藝術博物館、蒙古科學院、香港城市大學簽署合作備忘錄。

博物館 國立故宮博物院 文物 蒙古

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