公館「海邊的卡夫卡」熄燈全紀錄 揮別18年青春

台灣獨立音樂重要基地、公館「海邊的卡夫卡」去年初熄燈，結束18年營業，再見全紀錄被集結成「後青春：再見搖滾」一書；空間主理人阿凱也將表示會繼續陪伴、孵育樂壇新秀。

公館「海邊的卡夫卡」Live House於2005年開幕，是許多線上樂團與音樂人成長過程不可或缺的夥伴，包含929樂團、HUSH、大象體操、法蘭等都曾在這裡演出，最終因都更計畫，於2023年1月正式與大家告別。不過位於高雄的「海邊的卡夫卡」高流店仍營運中。

為保存空間裡曾走過、經歷的獨立音樂文化，「海邊的卡夫卡」與一念電影攜手合作，在2022年底至隔年熄燈前推出「再見卡夫卡」Podcast、24小時告別演唱會等一系列活動，近期也推出「後青春：再見搖滾」書籍與同名紀錄片。

前者藉由採訪滅火器楊大正、旺福等40組音樂人、暢談與「海邊的卡夫卡」的青春回憶錄；後者則由金馬獎最佳紀錄片「街舞狂潮」導演蘇哲賢操刀，為它留下吹熄燈號前的見證，將於2025年上映。

高流「海邊的卡夫卡」空間主理人「阿凱」陳瑞凱，與導演蘇哲賢日前出席電影特映會暨映後座談。蘇哲賢笑說，起初想拍攝「溫羅汀」（公館至師大一帶商圈）街區文化生態的紀錄片，在知名地下社會live house、挪威森林咖啡館早已不復存在的2022年，原本心想幸好「海邊的卡夫卡」還在，沒想到竟也將結束營業便轉向為它記錄。

阿凱坦言，時代確實在改變，已不是當年超商還沒賣咖啡、網路還不發達，想和朋友聯絡感情必須靠在咖啡廳見面的時光，「如果我們被需要，我們就不會結束；如果我們不被需要，最好的結果就是不會被忘記。」看著建物已被推平、立起工程告示牌的「海邊的卡夫卡」原址，慶幸有這部紀錄片的存在。

雖然近年阿凱已從幕前走往幕後，參與相知音樂的創辦、專注發掘樂壇潛力新秀，如樂團康士坦的變化球等，但他強調自己是「樂迷」的身分從未變過，永遠保持「獨立」態度，更會告訴音樂人，不要讓外人左右創作，「要做你喜歡的事，照你想像的做，可能會懷才不遇，但不停地做，總會遇到賞識你的人。」

阿凱透露1976樂團至今仍持續創作新曲，不過他認為屬於自己的時代已經結束，不一定會有新專輯計畫，「但我可以為你（粉絲）演出，也為我自己演出。」還是有機會登台表演，獻給不同階段喜歡1976的人，一起回憶屬於彼此的青春。

公館「海邊的卡夫卡」18年故事已落幕，但座落南台灣的高流「海邊的卡夫卡」甫翻開序章，阿凱也期待繼續陪伴喜歡音樂、享受音樂的人們。