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翻譯臺灣漫遊錄得獎 金翎盼世人看到多元台灣故事

中央社／ 台北27日電

作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，譯者金翎功不可沒。金翎表示，台灣是華語世界極少數擁有言論自由的地方，而且是個多元社會，她希望透過翻譯讓更多人看到台灣作品。

金翎今天接受中央社越洋專訪表示，她雖然在美國出生，但父母都是台灣人，幼稚園以前父母就教她認識中文字，從小陪伴她最多時間的就是書，她從書中了解到，台灣文學是最自由的華語文學，而且不斷發揮台灣多元社會的長處，身為譯者，她的責任就是讓世人看到這些唯有在台灣才能創作的故事。

金翎提到，「臺灣漫遊錄」剛好說的是翻譯和譯者的故事，2020年出版時就以「青山千鶴子著，楊双子譯」的封面呈現，當時曾在台灣掀起討論，但對一名譯者而言卻是求之不得的框架，「書中有多位譯者，並留下註解和後記，提供我很多空間參與楊双子的文字遊戲；我彷彿第一次成為翻譯作品裡的一個『角色』，這對譯者而言是非常難得的機會。」

金翎生於美國紐約，爸爸是台北人，媽媽是台南人，1歲多曾隨父母搬回台北，18歲再到美國就讀普林斯頓大學英美文學系，因選修文學翻譯課程而開始接觸文學翻譯；金翎同時間也修習日文，日本文學教授鼓勵她以「原創翻譯」作為論文，因此她第1篇在美國出版的翻譯作品不是中翻英，而是江戶川亂步的短篇小說「白昼夢」。

金翎表示，「臺灣漫遊錄」雖然是一部憂傷的小說，直視帝國、殖民、性別歧視、種族歧視等「沉重」又「壓迫」的主題，但她讀起來卻有許多「輕鬆」和「日常」，這些無疑和許多嚴肅的當代文學形成對比。

金翎表示，楊双子用食物、浪漫、幽默來表達複雜和殘忍的歷史，讓讀者較容易消化的同時，也提醒人們歷史是由日常構成的，而日子很少是單方面的，有辛酸也有甜蜜，而在殖民或戰爭時，甜蜜可能會讓回憶更加苦澀。

金翎說，翻譯過程中最困難的部分，是針對台灣歷史的對照與查證，並以英文來呈現，「楊双子老師對1930年代的昭和時期台灣，做了很深入的歷史研究，包括當時的飲食文化，穿著習慣，家庭構造，日本殖民用語等等，許多訊息是連土生土長的台灣人也會感到陌生或新奇的。」

金翎表示，翻譯時她必須追究這些詞彙是否有現有的英文翻譯，比如地名或菜名，「當時我在哥倫比亞大學工作，能夠在東亞圖書館（C.V. Starr East AsianLibrary）查資料，後來2023年三浦裕子老師的日譯版出版，我從其中確認了很多日文發音，非常感謝她」。

除了「臺灣漫遊錄」，金翎近年還翻譯了白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫「來自清水的孩子」，金翎表示，她目前只翻譯來自台灣或是台裔作者的作品，為了讓英語的世界有更多台灣的聲音，對類型不設限，童書、漫畫、散文、類型小說、純文學作品不拘。

金翎說，「每部作品都有不同的背景和不同的讀者群，給予我不同的收穫和學習重點。我高中大學都在讀英美文學，所以現在翻譯廣泛的作品，也是我身為一名讀者重新認識台灣的方式。」

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