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100本台灣原創好書 前進韓國釜山童書展

中央社／ 台北27日電

首屆韓國釜山童書展明天登場，台灣將由23家出版業者精選100本原創好書參展，向國際推廣台灣優良出版品，促成更多版權交易。

其中「台灣館」特別以插畫家林廉恩繪本作品「森林裡倒下了一棵樹」圖像作為主視覺，林廉恩本人及另一名插畫家貓魚也將親臨現場參加簽繪活動。

根據台北書展基金會發布新聞稿，2024釜山童書展將於28日至12月1日在釜山會展中心舉行，本次台灣館由台北書展基金會主辦，除了為2025年首爾書展台灣主題國計畫預熱，同時致力推廣台灣原創出版品在韓國市場的影響力。

新聞稿指出，釜山童書展是繼釜山影展與G-Star遊戲展之後，釜山向「東亞文化產業中心」邁進的重要一步，本屆書展以Laputa為主題，靈感來自「格列佛遊記」中的飛行島，象徵透過書籍與想像力，將夢想化為現實。

展會匯聚包括台灣、歐洲、北美、南美、日本及中國等13國參展商，共計吸引200家韓國出版社和25家國際展商。

其中台灣館規劃「推薦創作者作品展示」、「出版社專區」、「得獎好書區」及「韓語試譯資源展示區」等展區，並推出「版權人員參展支持方案」，補助多位業界代表隨行參展，深化台韓版權交易合作。

插畫家 童書

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