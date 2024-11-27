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校園霸凌求助 北市成案僅1成多

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

霸凌風暴延燒，北市校園霸凌通報近2年都逾200件，但成案比率才1成多。議員接獲陳情，有學生從國小五年級被霸凌到畢業，多次通報校方不認定，還以荒謬審議結果回應被害者。市長蔣萬安神情嚴肅表示，會從通報機制上檢視，避免「球員兼裁判」、「官官相護」等狀況。

北市議會昨總質詢，議員許淑華調閱數據也發現，台北市110至今年9月16日的校園霸凌通報，分別有160、142、266、250件，不僅去年266件為近年新高，今年僅統計到9月中也有250件，但成案數都僅10、15、38及26件，比率均1成多，沒有成案的案件難道是自己幻想被霸凌？北市淪為「校園霸凌地獄」。

教育局長湯志民表示，通報是法定規定，只要學生感覺到不舒服就會通報，不過的確件數比較高。

許淑華也說，北市一名學生從國小五年級被霸凌到畢業，包括同學拿一杯水往他頭上倒，其他同學都在旁邊看，還有不斷言語霸凌等，審議結果認定「難認具有敵意或不友善環境， 產生精神上、生理上或財產上損害結果。」

另外，今年4月30日這名受害學生也被同學散播作弊謠言，審議結果竟是「散播作弊行為是憲法保護的言論自由範疇」；5月31日又被散播段考抄襲，審議結果竟是「 因4人均已畢業，爰不以其等行為處理。」

家長更氣憤的是，儘管孩子已國小畢業，但家長不服向教育局申復，也被打回票，結果向教育局申復的調查委員，竟與學校的調查是同一批，「這不是等同球員兼裁判？教育局面對霸凌事件毫無角色，根本淪為總機。」

北市教育局表示，學校調查此案時，訪談其他目擊同學說法時，發現與申訴人有出入；未經查證就散播作弊一事，確實是學生偏差行為，但未符合霸凌成立要件，如貶抑、排擠及戲弄等。

教育局表示，校園作為教育的重要場域，應以輔導為優先，積極協助學生改正偏差行為，學生的偏差行為老師都會妥善處理，但偏差行為並不等同於霸凌，只要有人提出不舒服的感受，學校都會通報並立即輔導，透過教育和溝通來改善，是否是霸凌行為，仍應該依法嚴謹認定。

北市 教育局 霸凌

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