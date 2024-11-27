北市國中逾5成沒設自行車格

北市教育局近年來推崇綠運輸交通，但北市國中逾5成校內未設有停放區，還有家長稱，孩子為找位置停車常遲到，感到壓力很大，議員要求增設，教育局表示，目前國中生騎自行車上放學比率約3.47%，會鼓勵學校增設停車格。

教育局統計，目前高國中小學生走路、騎乘自行車及搭乘大眾運輸等低碳運輸上學，國小約4成、國中約6成、高中約7成。

議員王欣儀說，北市70所國中竟有38所完全沒有自行車停放空間，自行車通勤既便利又環保，教育局應主動調查各校學生自行車停車需求，無論是在校內或校外退縮空間，都應規畫足夠的停車位，除避免亂停現象，也才能落實綠運輸理念。

也有家長向她陳情，孩子騎自行車上下學，但學校未設停放區，且校園周邊停車格數量有限，導致孩子每天需花大量時間尋找停車位，常因遲到而感到壓力大。

南門國中校長劉增銘表示，以他的學校為例，因鄰近捷運站通勤上還算方便，騎自行車上放學平均比率約8%，且以YouBike為主，站點旁邊也設有自行車停放區，讓學生自己單車可停放，基本上位置都夠，反而騎YouBike學生常因還車柱都停滿，無法還車，建議市府應請調度員配合學生上學時間加強調度頻率。

教育局表示，會鼓勵學校可評估校內空間及動線設置停車位，並與教師會家長會、學生代表及地區相關代表討論，依交通設施設備需求規畫改善。