聽新聞
0:00 / 0:00

北市國中逾5成沒設自行車格

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局近年來推崇綠運輸交通，議員發現，北市國中逾5成校內未設有停放區，教育局表示，目前國中生騎自行車上放學比例約3.47%，校長表示，騎自行車上放學平均比率約8%，且以YouBike為主，站點旁邊也設有自行車停放區，讓學生自己單車可停放。記者鍾維軒／攝影
北市教育局近年來推崇綠運輸交通，議員發現，北市國中逾5成校內未設有停放區，教育局表示，目前國中生騎自行車上放學比例約3.47%，校長表示，騎自行車上放學平均比率約8%，且以YouBike為主，站點旁邊也設有自行車停放區，讓學生自己單車可停放。記者鍾維軒／攝影

北市教育局近年來推崇綠運輸交通，但北市國中逾5成校內未設有停放區，還有家長稱，孩子為找位置停車常遲到，感到壓力很大，議員要求增設，教育局表示，目前國中生騎自行車上放學比率約3.47%，會鼓勵學校增設停車格。

教育局統計，目前高國中小學生走路、騎乘自行車及搭乘大眾運輸等低碳運輸上學，國小約4成、國中約6成、高中約7成。

議員王欣儀說，北市70所國中竟有38所完全沒有自行車停放空間，自行車通勤既便利又環保，教育局應主動調查各校學生自行車停車需求，無論是在校內或校外退縮空間，都應規畫足夠的停車位，除避免亂停現象，也才能落實綠運輸理念。

也有家長向她陳情，孩子騎自行車上下學，但學校未設停放區，且校園周邊停車格數量有限，導致孩子每天需花大量時間尋找停車位，常因遲到而感到壓力大。

南門國中校長劉增銘表示，以他的學校為例，因鄰近捷運站通勤上還算方便，騎自行車上放學平均比率約8%，且以YouBike為主，站點旁邊也設有自行車停放區，讓學生自己單車可停放，基本上位置都夠，反而騎YouBike學生常因還車柱都停滿，無法還車，建議市府應請調度員配合學生上學時間加強調度頻率。

教育局表示，會鼓勵學校可評估校內空間及動線設置停車位，並與教師會家長會、學生代表及地區相關代表討論，依交通設施設備需求規畫改善。

教育局 自行車 車位

延伸閱讀

北市校園霸凌與性平案 議員批處理冗長二次傷害

北市65校有棒球隊僅9位專任教練 議員籲預算提高、專業人員入校

霸凌地獄？國小生頭被倒水...求助無門 蔣萬安：檢視機制

不讓北市棒球人才被挖走 蔣萬安：將擬定短中長期計畫

相關新聞

校園霸凌求助 北市成案僅1成多

霸凌風暴延燒，北市校園霸凌通報近2年都逾200件，但成案比率才1成多。議員接獲陳情，有學生從國小五年級被霸凌到畢業，多次...

北市國中逾5成沒設自行車格

北市教育局近年來推崇綠運輸交通，但北市國中逾5成校內未設有停放區，還有家長稱，孩子為找位置停車常遲到，感到壓力很大，議員...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

北市校園霸凌與性平案 議員批處理冗長二次傷害

北市議員許淑華質疑教育局處理校園霸凌與性平案流程太冗長且不公，對當事人是二次傷害，審議結果甚至說造謠是言論自由；蔣萬安允...

北市65校有棒球隊僅9位專任教練 議員籲預算提高、專業人員入校

12強中華隊奪冠再掀棒球熱，但北市選手幾乎外流補助獎金一度面臨發不出去窘境。根據統計，目前北市有65校設棒球校隊或社團，...

元大公益圓夢計畫 中途學校用空拍、AI宣導環教

元大公益圓夢計畫舉行成果發表會，有中途學校學生學習空拍機操作和AI工具，製作東北角環境宣導影片，還有折翼天使樂團等團體，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。