北市65校有棒球隊僅9位專任教練 議員籲預算提高、專業人員入校

12強中華隊奪冠再掀棒球熱，但北市選手幾乎外流補助獎金一度面臨發不出去窘境。根據統計，目前北市有65校設棒球校隊或社團，但僅9名專任教練、19處訓練站，補助更僅有6校拿到187萬餘元。議員認為，市府應投入更多預算扶持基層棒球，包括建立專業人員到校服務機制。市長蔣萬安允諾，會更完善後勤規畫留住人才。

大理高中校長楊廣銓表示，一級學校每年投入球隊發展，基本開銷是150萬元起跳，目前北市教育局與體育局、體育署給予的經費支持都還足夠，但因為是補助上限，棒球隊本於有多少錢、參加多少賽事，斟酌自身能夠參加盃賽的數量與參賽價值。

陳賢蔚指出，目前北市276所學校中，約有65校設有棒球校隊或社團，目前也有284位選手至今仍從事棒球運動，但有棒球專任教練卻只有9校有配置，僅佔全台北市122位專任運動教練8％，而台北市近年設置基層競技訓練站從322站點提升到331站點，但棒球站點卻從20個站點減成19個站點，比例上應再增加。

陳賢蔚發現，體育局今年對三級基層棒球訓練站補助，卻發現僅補助187萬3000元共6校環境改善及器材設備費，其他包含移地訓練、外籍教練補助、菁英運動選手等補助皆無棒球項目補助，呼籲市府應建立相關機制，將棒球教練、防護員、心理師、營養師進入三級棒球校隊或社團，投入更多預算留住人才。

教育局長湯志民表示，對於有棒球校隊及社團學校，今年共補助1334萬，每一所學校最高額度可以到100萬，將來預算許可也會盡量爭取，而在有棒球校隊高中本身就有基層訓練站並配有防護員，今年也向下延伸從國中小開始試辦，目標三年內讓有校隊國中小都有基層訓練站並配有防護員。