元大公益圓夢計畫 中途學校用空拍、AI宣導環教

元大公益圓夢計畫舉行成果發表會，有中途學校學生學習空拍機操作和AI工具，製作東北角環境宣導影片，還有折翼天使樂團等團體，致力推動身心障礙者與社會共融共好。

元大文教基金會發布新聞稿指出，元大金控暨元大文教基金會今天舉行第8屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」期末發表會，攜手9個服務活力兒少、慢飛天使、樂齡長者的圓夢團體，透過音樂、戲劇、影片、互動表演等展現圓夢計畫的成果。

新北市豐珠中學為提供安置、保護、教育功能的中途學校，透過圓夢計畫，帶領豐珠的學生走訪東北角13個景點，並學習空拍機操作和AI工具，製作出3支東北角環境宣導影片，讓豐珠學生成為守護環境的使者，並學會許多珍貴技能。

於2018年創立的愛相隨親子成長協會，近年設立「愛相隨社區照顧關懷據點」，提供長者健康量測、免費共餐、獨居長者照顧等服務，今年更成為「性別暴力防治社區初級預防宣導單位」和「失智症友善照顧站」，圓夢計畫以樂齡戲劇為主題，帶長者學習表演藝術、財務、法律常識等。

另外，折翼天使樂團創辦人吳江明在任職雲林縣特教老師期間，接觸到視障生，不捨學生未來發展受限，因而成立折翼天使樂團，讓身心障礙者與弱勢家庭子女在音樂舞台上找到自信並習得一技之長；樂團今年更走訪全台10處偏鄉學校及需求單位，進行生命教育特教宣導。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，今年圓夢計畫號召2040人次志工參與，還將募資、產業科技等知識投注到計畫中，圓夢成果聚焦「科技教室、永續未來」、「樂齡生活、暖心陪伴」、「因為有愛、共融無礙」等3大議題，希望為社會帶來正向影響力。