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霸凌地獄？國小生頭被倒水...求助無門 蔣萬安：檢視機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

議員許淑華接獲家長陳情，北市一名國小生從小5到畢業，一年多遭同學多次霸凌，包括頭上倒水、散播作弊等謠言，受害生多次投訴，審議卻是難認定不友善等霸凌不成立。議員質疑北市年200多件霸凌通報，成案僅1成，質疑淪校園霸凌地獄。

議會總質詢，許淑華質詢霸凌案近年攀高，指最近接獲的霸凌申訴根本是韓劇黑暗榮耀翻版？許多，北市一名國小學生一年多來長期被霸凌，包括同學拿一杯水往他頭上倒、所有同學都在旁邊看，還有不斷言語霸凌等，但投訴結果竟是被認定「難認具有敵意或不友善環境， 產生精神上、生理上或財產上之『損害結果』」，審議結果不構成霸凌。

另外，今年4月30日這名受害學生也被同學散播作弊謠言，審議結果竟是「散播作弊行為是憲法保護的言論自由範疇」，也不認定為霸凌；5月31日又被散播段考抄襲，更令議員傻眼的是，這次的審議結果竟是「行為、言語及關係霸凌之行為， 因4人均已畢業，爰不以其等行為處理。 」

令家長更氣憤的是，儘管孩子已從國小畢業，但家長不服向教育局申復也是被打回票，結果調查發現，向教育局申復的調查委員，竟然與學校的調查是同一批，許淑華批評，這不是等同球員兼裁判？教育局面對霸凌事件毫無角色，根本淪為總機。

許淑華調閱數據也發現，台北市110至今年9月16日的校園霸凌通報，分別有160、142、266、250件，不僅去年高達266件，為近年新高，今年僅統計到9月中也有250件，但成案數都僅10、15、38、及26件，比例均僅1成多，沒有成案的案件難道是自己幻想被霸凌？

北市教育局長湯志民表示，通報是法定規定，只要學生感覺到不舒服就會通報，不過的確件數是比較高。市長蔣萬安表示，會從機制及程序面，避免球員兼裁判、官官相護的狀況，會從機制上檢視。

北市 許淑華 霸凌

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