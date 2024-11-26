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副總統勉青年學生 連結全世界培養思辨力

中央社／ 台北26日電

副總統蕭美琴今天出席一場與青年學生的論壇後表示，這個世代的優勢就是可以連結全世界，擁有海量網路資訊，培養思辨能力因此相當重要。學生們的報告讓她對未來充滿信心，社會進步的來源都是下一代一定要比這一代更好。

副總統蕭美琴上午出席媒體舉辦的「CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮」，內容涵括課綱教育、行人地獄、數位運用、地方創生跟環境保護議題，在聆聽學生提案後表示，很高興有這個機會聽到好幾組團隊發表，她非常感動。

她表示，關於教育議題，總覺得「怎麼有一些問題，40年來都沒改變？」比如為什麼學習都是用背的？不能多提供一些工具？多提供一些讓學生自己去思考，及解決問題的機會。

她說，在論壇上聽到一些非常創新的想法，學生非常細心觀察周邊的問題，有一些是透過自己的體驗去發覺，例如，走在路上，發現有很多對行人不友善的地方。

她指出，學生們對於環境生態的關懷讓她特別有感觸，不管是談到廢棄物的資源回收利用、有機堆肥，或者對於享受、理解自然的同時，會不會又不經意影響自然生態的思辨。

她表示，「抱怨」是一件很簡單的事，真正的挑戰是要想出解決方案，且不是一個方案就能解決一個問題，當試圖解決這個問題後，還會衍生出新的問題，或是想要照顧這一群人，卻又影響到另外一群人的權益。在解決問題的過程裡，要同時想出好幾組的配套，需要更全面、複合性的思考。

她說，同學的報告讓她對未來充滿信心，社會進步的來源都是下一代一定要比這一代更好，這個世代有無限量的網路資訊，但這涉及要如何篩選出有意義且有價值、甚至是真實的資訊，而不是被假的資訊帶著跑，要培養思辨能力。

她指出，這個世代的優勢就是可以連結全世界，現在可以即時透過視訊、面對面跟全世界做連結，同時可養成面對世界各種挑戰的自信。

蕭美琴說，人外有人、天外有天，沒有一個解決方案是一步到位，蕭美琴說，過程當中會有挫折、失敗、甚至提案會面對很多人批評、反對，可以從別人的經驗、挫折當中讓自己快速跨越這些障礙。

蕭美琴 青年

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