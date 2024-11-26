文化部表演金三角扶植升級 「台灣品牌」删10年門檻

文化部2013年起推動「台灣品牌團隊計畫」，支持協助具有展演規模能量及專業發展的演藝團隊永續經營，文化部今日公布2025年徵選計畫，刪除團隊應立案滿10年規定，以及整合與放寬國際交流計畫形式，包含受國際藝術節邀演、辦理工作坊、赴國際參與共製計畫等交流計畫，都將成為「台灣品牌團隊」的補助內容。

文化部表示，文化部長李遠上任後，提出重新盤點補助演藝團隊營運資源規劃，針對構成補助金三角的「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」，除各增加支持力度，由文化部主政的「台灣品牌團隊」也整合部分國際交流資源及放寬規定，期待鼓勵更多具營運規模的團隊加入品牌團隊行列，並持續擴展進軍國際能量。

文化部表示，為使演藝團隊穩定營運以專注於專業人才培育及創作發展，文化部與國藝會、地方政府長期分工合擊，就「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」及「補助地方政府扶植傑出演藝團隊」3層面計畫健全表演藝術生態。李遠上任後，除持續拜訪表演藝術團隊了解實際需求，並與國藝會進行多次研商，針對3個補助層次規劃提高總補助額度。

文化部指出，以2024年補助額度分析，由文化部主政的「台灣品牌團隊」總補助1.2億，共補助6團；「Taiwan Top團隊」共1.5億，補助90團；「地方傑出團隊」3991.3萬，補助120團。文化部規劃2025年在「台灣品牌團隊」增加3000萬、「Taiwan Top」增加3000萬及「地方傑出團隊」增加500萬，期盼以更多的支持提升補助團隊數，並持續增加各層次補助團隊的能量，進一步創造提升團隊向上流動及作為國家文化名片的可能。

新修正「台灣品牌團隊計畫補助作業要點」刪除團隊應立案滿10年規定，以及整合與放寬國際交流計畫形式，包含受國際藝術節邀演、辦理工作坊、赴國際參與共製計畫等交流計畫，都將成為「台灣品牌團隊」的補助內容。

文化部指出，補助要點修正希望鼓勵更多營運規模及藝術能量成熟的團隊可加入台灣品牌、減少團隊必須個別申請國際交流計畫的繁複行政工作，也期待入選品牌團隊能更具國際展演能量及國際識別度。

至於同樣增加補助資源的「Taiwan Top團隊」將由國藝會主政，文化部指出，透過近年法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節等國際知名藝術節，以及今年巴黎文化奧運經驗，台灣的中小型、中壯團隊亦展現豐沛及進軍國際能量。期待透過更多的資源投入，增加補助此類型團隊的力度，並研擬加碼獎勵優秀團隊，進一步培植跨入成為「台灣品牌團隊」的可能。

在表演藝術補助金三角以外，文化部亦持續透過多元、策略性補助計畫，如配合國家語言方案，規劃「鼓勵表演藝術台語內容產製」；為疫後振興訂定「鼓勵團隊至偏鄉巡演計畫」；強化對兒童劇團演出的扶植；因應文化幣適用年齡下修政策，研擬鼓勵團隊提出針對青少年觀眾製作演出；補助團隊尋找合法倉儲租用空間；補助多元類型的表藝相關計畫；扶植青少年藝術家發展；透過媒合團隊駐館及補助縣市場館營運，進而使館、團合作發揮最大效益等，鼓勵團隊維持及提升創作能量。

文化部表示，「台灣品牌團隊計畫」自即日起至12月25日受理線上申請，相關資訊請至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢，或洽文化部藝術發展司表演科范小姐，02-8512-6536。