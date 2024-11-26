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玫瑰墓樂團急診室故事唱出洗滌心靈生命樂章 獲社會教育貢獻獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
玫瑰墓樂團到校園巡迴「生命教育」的音樂演講活動，以樂團演出結合演講的方式，述說生命故事。記者鄭惠仁／翻攝
玫瑰墓樂團到校園巡迴「生命教育」的音樂演講活動，以樂團演出結合演講的方式，述說生命故事。記者鄭惠仁／翻攝

全國社會教育貢獻獎名單已出爐，台南市教育局推薦的玫瑰墓樂團、藝師吳震星，分別獲得團體組、個人組獎項肯定，教育部將在12月18日表揚。市長黃偉哲恭喜得獎者，感謝及肯定他們長年對社會教育的貢獻，獲獎實至名歸。

黃偉哲表示，不論是團體組或個人組，社會教育貢獻獎名額均只有15名，加上社會教育範疇涵蓋多樣領域，得獎者必須在各領域均有所耕耘才能獲評審青睞，相當難得可貴，感謝得獎者玫瑰墓樂團及吳震星先生對社會教育的付出，也歸功於市民熱心參與社會教育活動。

教育局長鄭新輝說，玫瑰墓樂團多年來致力於校園生命教育暨反毒音樂演講，5年來已巡迴近200多所學校，從團長、團員乃至志工群，因為看見音樂故事對學生的啟發與深遠的影響，即使困難重重，仍甘之如飴奮力為之。

個人獎吳震星投入藝閣領域40餘年，致力傳統工藝文化傳承與推廣，辦理藝閣藝術國際交流與實作體驗、與大學技術合作，進行文化資產維護與推廣，並走入校園推廣學生參觀與辦理學校講座，讓孩子享受藝術文化之美並跨域合作，曾與文資處合作，辦理藝閣體驗並拍攝紀錄片，另與公共電視合作拍攝「文化相放伴」等影片，與各大活動結合、如台灣燈會，增加藝閣文化能見度。

教育局表示，玫瑰墓樂團到校園巡迴「生命教育」的音樂演講活動，以樂團演出結合演講的方式，述說生命故事。激勵學生勇於面對生命的試煉，建立堅毅勇敢的生活信念；將急診室的生命奮鬥經歷譜成音符，一首首的樂曲敘述著每個動人的故事，藉由音樂感動激勵學生。從國小、國中至大專院校，進行「生命教育」的音樂演講活動，講述真誠感人的故事，搭配真實事件的照片、精美動人的投影片、文學歌詞的播放，建立完美視覺與聽覺的互動氛圍。「珍愛生命 音樂演講」的各場演出，對校園師生起了洗滌心靈的美好作用。

玫瑰墓樂團到校園巡迴「生命教育」的音樂演講活動，以樂團演出結合演講的方式，述說生命故事。記者鄭惠仁／翻攝
玫瑰墓樂團到校園巡迴「生命教育」的音樂演講活動，以樂團演出結合演講的方式，述說生命故事。記者鄭惠仁／翻攝
吳震星投入藝閣領域40餘年，致力傳統工藝文化傳承與推廣。記者鄭惠仁／翻攝
吳震星投入藝閣領域40餘年，致力傳統工藝文化傳承與推廣。記者鄭惠仁／翻攝

教育局 樂團 音樂

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