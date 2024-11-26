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北市教師荒 議員籲發首都加給

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做。圖／聯合報系資料照
台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做。圖／聯合報系資料照

近年來各縣市大量開缺招考教師，北市生活、工作壓力大，正式或代理教師都有相當大缺口，主動報考比率越來越低。議員昨質詢，呼籲教育局向中央爭取首都加給，兼任導師及行政職教師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾「能做都會盡量做」，也會爭取「首都加給」。

據統計，北市教師有2萬多人，其中1萬多人身兼導師或行政職，加上近年各縣市大量招考，北市不只代理教師缺，連正式老師也不足，議員王欣儀擔心，主動來報考北市教師比率越來越低，可預期北市未來恐面臨導師荒，甚至出現全面性的教師荒。

王欣儀表示，台北居大不易，食衣住行都比外縣市貴，但薪水卻是齊頭式平等，且家長要求、媒體關注都比外縣市辛苦、壓力大，教育局應正視這個問題，應研擬有無機會再增加敬師禮金留人兼行政職及導師，也應參照敬師禮金方式給予「教師獎勵金」。

市長蔣萬安表示，今年已將敬師禮金提高到2000元，涵蓋公私立國高中市立大學等，北市府能做的都會盡量做；議員提案首都加給也會和中央討論，努力爭取。

教育局長湯志民補充，北市對教師獎勵有很多規畫，包含參加比賽、指導學生參賽，以及優質學校教學卓越獎等，會適度盤整後，調整部分獎勵，以便更符合實際需求。

代理教師 北市府 教育局

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