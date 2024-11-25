壘球賽事擅用泰雅圖騰原創設計 苗栗泰安鄉公所今公開致歉

苗栗縣泰安鄉公所日前舉辦的「泰安鄉慢速壘球邀請賽」剛圓滿落幕，但活動使用的紀念T恤卻傳出侵權疑雲，公所調查後坦承是得標廠商擅自使用清安國小劉益玲老師所創作的泰雅圖騰設計，今天在臉書官網發表聲明向原創公開道歉，以共同維護原住民族文化之尊嚴與價值。

泰安鄉公所聲明指出，該標案已明確規定廠商不得違反著作財產權，對此違規行為，公所深感遺憾並對監督不周致上誠摯歉意。為正視此事，具體行動除公開正式致歉外，將回收並銷毀侵權物品，即日起回收下架並銷毀涉及侵權之紀念T恤，確保相關侵權行為完全停止。

另外，在制度改進與文化敏感教育方面，未來將聘請原住民族文化專家學者參與設計審查，確保未來所有創作均合法授權；另要求公所同仁參與「E等公務園學習平台」相關課程及修習10小時原住民族語言課程，提升文化敏感與尊重意識，防杜類似事件再發生。

泰安鄉公所於11月16日在後龍溪頭屋高灘地棒壘球場舉辦「泰安鄉慢速壘球邀請賽」，共有6隊108人參加壘球競技，藉此相互交流和競技，並為明年全國泰雅族運動會作前哨戰，未料卻發生紀念T恤侵權憾事。

對此，原創劉益玲在臉書發文，第一次被公所盜圖，公所回應承包廠商全權處理。覺得幫學校做，跟主管討論後尊重校方的權利，3000元和解打發。隨意的切結書，沒有本人出面道歉，打電話敷衍了事，切結書及賠償金透過轉交，還把我的名字寫錯呢！

之前承包廠商曾回說「這不是泰雅一般的圖騰嗎？」毫無著作權意識。劉益玲不滿說「我很想問原鄉單位，承包原鄉的廠商，不該提升文化敏感度嗎？」建議真的要集體上課，全民原教不只是全體國民能夠認識尊重原住民，也請喜歡便宜行事的原住民族人，正視這件事。

她說，自己投入原民工作後，更了解很多事真的需要花時間田調，花時間去理解背後的含義，被盜用的是多年前畫的，「我該說謝謝您的欣賞嗎？未來誰還敢用電子創作呢？」