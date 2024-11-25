快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

北市教師荒…議員籲發「首都加給」留人才 蔣萬安：會和中央爭取

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員今在市政總質詢呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做，也會和中央爭取「首都加給」。圖／聯合報系資料照
台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員今在市政總質詢呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做，也會和中央爭取「首都加給」。圖／聯合報系資料照

近年來各縣市招考老師大量開缺，而台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員今在市政總質詢呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做，也會和中央爭取「首都加給」。

根據統計目前台北市老師有2萬多人身上有兼任導師或行政職約有1萬多人，未解決導師，加上近年來各縣市大量招考老師，北市不只代理教師缺連正式老師也缺，議員王欣儀擔心，主動來報考台北市老師比率是越來越低，可預期北市恐面臨導師荒。

王欣儀表示，台北居大不易，食衣住行都比外縣市貴，但薪水卻是齊頭式平等，且家長教育素質高，要求、媒體關注都比外縣市辛苦、壓力大，教育局應正視這個問題，應研擬有無機會再增加敬師禮金把老師留住，兼行政職老師及導師，也應參照敬師禮金方式，給予「教師獎勵金」。

市長蔣萬安表示，今年已將敬師禮金提高到2000元，涵蓋公私立國高中市立大學等，北市府能做的都會盡量來做，議員提案「首都加給」也會和中央討論極力爭取。

局長湯志民補充，北市對老師獎勵有滿多辦法，包含參加比賽、指導學生參賽，以及優質學校教學卓越獎等，都有給予老師獎勵，會適度盤整後，針對部分獎勵來調整。

代理教師 北市府 教育局 蔣萬安 議員

延伸閱讀

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

狂賀！中華隊奪冠 蔣萬安宣布運動中心新樂園等免費好康

12強賽／中華隊奪冠！北市府2千民眾HIGH翻 蔣萬安：把屋頂喊到掀起來

相關新聞

北市教師荒…議員籲發「首都加給」留人才 蔣萬安：會和中央爭取

近年來各縣市招考老師大量開缺，而台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員今在市政...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

2025年TOEIC測驗場次及友善措施出爐 首場1／12舉行

TOEIC台灣區總代理忠欣公司近日公布了2025年TOEIC測驗場次安排，包括全年每月的固定場次及涵蓋全台22個縣市包含...

聯合盃作文桃園初賽頒獎 210人獲獎

第18屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽昨在南崁高中舉行頒獎典禮，本次共2010位學生參與，210人獲獎。桃園市長張善政致詞時...

李遠變回「小野爺爺」 攜手孩子共繪國家兒童未來館藍圖

國家兒童未來館去年底完成建築師競圖徵選後，除建築師團隊持續發展建築規劃，軟體展示設計也同步展開。文化部於昨（23）、今（...

村上春樹新作後天上市 吉本芭娜娜：不被打擾的純淨幸福

「城與牆、神祕圖書館、蛋形的古夢，還有妳……」時隔7年，村上春樹最新長篇小說「城與不確定的牆」繁體中文版即將於26日周二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。