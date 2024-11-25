北市教師荒…議員籲發「首都加給」留人才 蔣萬安：會和中央爭取

近年來各縣市招考老師大量開缺，而台北市因生活、工作壓力大，正式、代理老師面臨大量缺額，主動報考比率越來越低，議員今在市政總質詢呼籲，教育局應向中央爭取首都加給，並對於兼任導師及行政職老師研擬教師獎勵金。市長蔣萬安允諾，能做都會盡量來做，也會和中央爭取「首都加給」。

根據統計目前台北市老師有2萬多人身上有兼任導師或行政職約有1萬多人，未解決導師，加上近年來各縣市大量招考老師，北市不只代理教師缺連正式老師也缺，議員王欣儀擔心，主動來報考台北市老師比率是越來越低，可預期北市恐面臨導師荒。

王欣儀表示，台北居大不易，食衣住行都比外縣市貴，但薪水卻是齊頭式平等，且家長教育素質高，要求、媒體關注都比外縣市辛苦、壓力大，教育局應正視這個問題，應研擬有無機會再增加敬師禮金把老師留住，兼行政職老師及導師，也應參照敬師禮金方式，給予「教師獎勵金」。

市長蔣萬安表示，今年已將敬師禮金提高到2000元，涵蓋公私立國高中市立大學等，北市府能做的都會盡量來做，議員提案「首都加給」也會和中央討論極力爭取。

局長湯志民補充，北市對老師獎勵有滿多辦法，包含參加比賽、指導學生參賽，以及優質學校教學卓越獎等，都有給予老師獎勵，會適度盤整後，針對部分獎勵來調整。