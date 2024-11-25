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台美華語教育交流座談會 藍鶯：力推地方與民間參與

中央社／ 台北25日電

美國在台協會AIT）今天表示，「台美華語教育交流座談會」22日在美國賓州舉行，AIT華盛頓總部執行理事藍鶯於會上強調，地方與民間層級的參與對強化美台教育合作的重要性，期盼有更多交換計畫、台灣華語文學習中心及雙聯學位計畫等。

AIT上午發布新聞稿指出，AIT與教育部、高等教育國際合作基金會（FICHET）於22日在美國賓州共同舉辦「台美華語教育交流座談會」（U.S.-TaiwanMandarin Education Symposium），作為台美教育倡議極為重要的一環，並藉此重申致力為美國學生創造更多華語教育機會的承諾。

AIT表示，全美規模最大的語言教育盛會「美國外語教學協會」（ACTFL）年會於22日至24日在賓夕法尼亞會議中心登場，FICHET率團參與，成員包括教育部、僑委會、國家教育研究院、華語測驗推動工作委員會、學術交流基金會，以及13所台灣大專院校及相關產業的代表。

AIT說明，台美華語教育交流座談會於ACTFL年會周邊舉行，美台雙方教育行政主管、政策制定者及語言專家交換洞見，探討如何以創新的策略推動華語教育，演講者包括AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（IngridLarson）、FICHET董事長吳正己、僑委會委員長徐佳青，以及駐紐約台北經濟文化辦事處長李志強。

藍鶯致詞時強調， AIT華盛頓總部致力推動地方與民間層級參與，積極與州長、市長、州議員及公民社會領袖合作，一同促進美台關係，地方與民間領袖對拓展、深化美台教育連結特別感興趣，例如交換計畫、台灣華語文學習中心及雙聯學位計畫等。

AIT指出，在藍鶯與李志強見證下，吳正己與ACTFL會長藍道夫（L.J. Randolph Jr.）簽署瞭解備忘錄，藉此確立華語教育合作框架。

AIT提及，FICHET在座談會後舉辦台灣之夜晚宴，國務院東亞暨太平洋事務局新聞與公共外交主任馬修斯（Sara Mathews，另譯，馬修）致詞時指出，台灣代表團前來與會體現出台美教育倡議的豐碩成果，台美教育倡議大大擴展了美國和台灣的雙向交流，也強化了雙方人民與人民之間的連結，這正是「台灣關係法」的根基。

AIT強調，台美教育倡議持續不斷地促進雙方在語言教育與文化交流方面的創新合作。美國與台灣正攜手同行，一同為未來世代搭建堅固的橋梁，促進相互理解並創造更多機會。

AIT 美國在台協會 華語

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