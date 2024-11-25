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聯合盃作文桃園初賽頒獎 210人獲獎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
第18屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮，桃園市長張善政到場頒獎。記者朱冠諭／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮，桃園市長張善政到場頒獎。記者朱冠諭／攝影

第18屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽昨在南崁高中舉行頒獎典禮，本次共2010位學生參與，210人獲獎。桃園市長張善政致詞時說，雖然人工智慧已能進行基本文字創作，但人類最可貴的同理心仍難取代，「文章不只要有文辭之美，更要有打動人心的內容與真摯感情。」

聯合盃作文大賽桃園初賽共分國小中年級組、國小高年級組、國中7年級組、國中8年級組、國中9年級組及高中職組等6個組別，每組均選出1至5名及佳作30名。

張善政頒獎時說，人類最可貴的同理心，至今人工智慧仍難複製，人工智慧能夠透過網路資料創作文章，但好的寫作不僅需要優美文字，更重要的是有深刻的見解、真摯的感情，以及打動人心的力量。

教育局長劉仲成強調閱讀與寫作相輔相成，若每天投入25分鐘閱讀，以8萬字計算，1年至少可完成40本書閱讀量。他建議學生根據個人興趣選擇閱讀方向，透過持續性廣泛閱讀，培養專業素養。

雙胞胎兄弟謝季耕、謝季耘在本次初賽分別獲得高中職組第1、2名。兩人早從小學3年級就開始參與作文比賽，多年來持續不懈，在各項賽事中脫穎而出。其中，謝季耕著重收集特殊詞彙，謝季耘則偏好研讀余秋雨等名家作品，從中汲取寫作素材與價值觀。

對於本次比賽以人工智慧為題，兩人認為雖然難度較高，但因平時就有關注科技發展，使他們能夠在比賽中充分發揮，也凸顯在短視頻盛行的時代，深度閱讀仍相當重要。

張善政 教育局

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