村上春樹新作後天上市 吉本芭娜娜：不被打擾的純淨幸福

「城與牆、神祕圖書館、蛋形的古夢，還有妳……」時隔7年，村上春樹最新長篇小說「城與不確定的牆」繁體中文版即將於26日周二正式出版。在這部小說中，村上春樹再次構造出了一個如夢似幻的奇異故事。日本作家吉本芭娜娜表示，在閱讀的過程中，「我心裡充滿幸福，那是不被任何人打擾的純淨幸福。謝謝這本書帶給我這種感受。」

「我在疫情在日本開始猛烈爆發的3月初，正好開始寫這部作品，花了將近3年時間完成。在那之間幾乎沒有外出，也沒有長期旅行，我就在那相當異樣，而且頗為緊繃的環境之下，每天持續寫著這部小說。」村上春樹在後記中描述寫作這本書的狀態，「那樣的狀況可能意味著什麼，或者什麼也不意味。不過應該有意味著什麼吧。我對此有深刻的體會。」

75歲的村上春樹的創作生涯已邁入第45個年頭，自1979年以第一本小說《聽風的歌》躍登日本文壇以來，持續創作不輟。「城與不確定的牆」是他的第15部長篇小說，而這次創作的時空背景，竟與書中情節產生諸多呼應。

出版此書的時報出版社表示，眼尖的讀者會注意到，「城與不確定的牆」中出現的重要意象，與村上春樹在1985年榮獲日本文壇重要獎項「谷崎潤一郎賞」的《世界末日與冷酷異境》有著巧妙相關。隨著故事進行，即便共有相似的元素，「城與不確定的牆」仍試圖引導讀者前往過去作品裡未曾抵達的新境界。細心的讀者更能在新作中發現許多村上春樹過往作品的場景與意象巧妙穿插其中，彷彿在向40年來忠實跟隨他文字的讀者致意。「這不僅是一部嶄新的小說，更像是村上春樹與自己、與讀者展開的一場溫柔對話，穿越40年才真正前往的故事結局。」