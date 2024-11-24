壓力大老師要喘息…盤點北巿校園友善 僅1成多有教師休息室

老師也需要喘息空間，台北市議員陳怡君調查台北市高國中國小的教師休息室，發現國中設有教師休息室的比率不到17%；國小、高中更是寥寥可數，議員盼北市率先落實教師休息室，讓老師也有下課10分鐘。台北市政府教育局表示，會來協助友善校園環境。

根據「國民小學及國民中學設施設備基準」，國小及國中的校園教師休息室空間，包括各處室辦公室、教師辦公室、教師會辦公室、教師研究室、交誼廳等。但根據教育局繳交回來的教師休息室照片中，陳怡君發現，台北市86所國中僅有20所設有教師休息室，比率不到17%。

陳怡君說，現今老師只能在辦公室與教室間往返，教室裡要面對學生、教師辦公室又是辦公環境，電話不斷進線，實在不適合身心靈放鬆，不過議員檢視現有教師休息室或休息空間。僅有少數國中有經費重新規畫裝潢、購買設備，提供真正良好的休息環境。但有些學校雖有教師休息室，卻堆滿雜物、教具，看起來完全不像教師休息室，反而比較像倉庫。

由於現今各校皆採取一般生與特殊生一起學習及成長的融合教育，陳怡君說，教育局也應多關心老師的身心健康、情緒狀態。因老師針對不同學生因材施教，需要比一般人更具耐性及愛心，除平常的教務、備課外，也需面對不同家長、學生溝通，長期工作壓力下，有老師及體恤老師的家長向她反映，有時候老師也需要一個喘息、釋放情緒、甚至掉眼淚不受干擾的空間，「老師不是神，老師也是一般人，有喜怒哀樂的情緒」。

由於近期霸凌議題再受關注，陳怡君說，教育過勞環境，無助於教育品質與師生和諧，老師也需要喘息「下課10分鐘」，但有些老師壓力破表，需要「情緒急救OK繃」，教師休息室就是一個可以幫助老師平復情緒，調整狀態的地方。尤其少子化後，教室都成為餘裕空間，建議教育局應立刻盤點學校現有閒置空間再利用，規畫專案經費為老師們有教師休息室。