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不僅入圍金曲獎 羅商教師楊肅浩獲蘭陽文學首獎

中央社／ 宜蘭23日電

羅東高商國文老師楊肅浩，曾2度入圍金曲獎，在今年蘭陽文學獎徵選中，以散文「有效票」，透過保存良好的火車月票，訴說高中雨天搭車通勤回憶，獲得第1名。

「第11屆蘭陽文學獎－帶你回宜蘭」頒獎典禮今天在羅東文化工場舉行，這次徵文以「帶你回宜蘭」為主題，徵選散文、小說、傳統詩、民間故事組作品，由楊肅浩、沈欣蘋、吳忠勇、游書珣獲得各類第1名，由縣長林姿妙頒獎。

30歲的楊肅浩是羅東高商國文老師，曾入圍第32屆金曲獎最佳台語男歌手，及今年第35屆金曲獎最佳作詞人，今年11月發行個人第2張創作專輯。

楊肅浩在臉書（Facebook）表示，夏天送走畢業班之後，有一段時間，他帶著2把琴、電腦、簡單的錄音器材去坪林的山上小屋住了一段日子。在山裡安靜的晚上，他打開電腦寫過的其中一篇關於高中通勤的故事，訓練自己寫文字，把這些人事物再整理一遍。

楊肅浩指出，下山採買食物時，看到2年1次的蘭陽文學獎正在徵件，沒有投過這個比賽，不然試試看好了，就去影印店把資料填一填，沒想到意外在180多件散文組作品裡拿到首獎，謝謝評審老師們。

楊肅浩的散文獲獎作品「有效票」創作理念，在於他退伍後返鄉教書，看著學生每天的通勤生活，有時也會想起當年求學時的自己。

前陣子，他整理書房瞥見了高中通勤時整疊保存良好的月票，湧現許多的記憶，想念10多歲時，蘭陽平原的雨帶給通勤求學的難，日復一日的通勤，彷彿也訓練了他克服困難的毅力。

在「有效票」文末，楊肅浩提到，那些過期的月票，如今已不具南來北往的效用，卻在16歲、17歲的時候教會他此後的南來北往。在淋過平原的雨，拿出這疊月票走上生命不同階段的剪票口，日子一站過一站，對現在的他來說，盡是一張又一張的有效票。

宜蘭 林姿妙 羅東

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