助弱勢！ 婦聯會贈台南高中職學生就學補助金

中華民國婦女聯合會台南市分會、歡喜希望社會福利基金會今天到台南新營高中，贈與40名高中職學生就學補助金每人1萬元，希望協助清寒弱勢家庭孩子安心努力向學。婦聯會員及地方人士100多人到場觀禮。

婦聯會台南市分會主委沈美珠致表示，該會即使近幾年「遭受無情無義的打壓」，但仍堅守照顧弱勢初衷，持續關懷清寒學生受教育機會，這個學年共補助409人，其中台南市40人。

她指出，婦聯會從89學年第二學期開始集結婦聯姊妹愛心辦理頒贈助學金，鼓勵清寒家庭子女努力向學，順利完成高中職學業，這項就學補助「採公平、公正、公開原則」，幫助真正需要幫助的學生，由婦聯分支會姐妹或學校推薦，經支會初審、分會複審後，送交總會董事會議核定後頒贈。

沈美珠說，該會至今已辦42期、受惠2萬1千845人次，金額達1億7千550萬元，台南地區1千777人次，補助1千4百多萬元。期勉受扶助學生不要氣餒，要有樂觀、進取、奮鬥精神，朝著興趣、性向與能力選擇最喜愛的學科學習發揮，天生我材必有用，行行出狀元，用心耕耘，將來成為各行各業有用的人才。

基金會董事長洪玉欽指出，婦聯會對台灣貢獻很大，對地方貢獻也很大；即使最近幾年風風雨雨，做公益的決心從來沒有變過，非常值得讚佩。他也勉勵身處逆境的同學們要設定目標，在學習中找到興趣，從興趣中立定志向。提醒同學們要成功達標，學習一定要有信心，要專注，要有耐心，勇往直前，永不放棄，一定會有功效。