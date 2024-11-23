2024客家文史資料庫建置計畫成果發表 彰師大登場

客家委員會客家文化發展中心23日起一連兩天，在國立彰化師範大學舉辦「土地申告書時空檢索系統」成果與應用國際學術研討會，並首次發表客家文史數位計畫建置成果。

會中由國立彰化師範大學、中央研究院人文社會科學研究中心GIS專題中心，分享土地申告書檢索資料庫建置計畫執行成果，透過提供便捷、精準的資料數據檢索，解析民眾與土地間的歷史記憶。

客委會客家文化發展中心從110年起，建置土地申告書全文資料庫，利用台灣現存約1,173冊的土地申告書，透過數位化作業結合地理資訊系統，與內政部國土測繪中心、國史館臺灣文獻館等相關單位共同合作，已全數完成桃竹苗地區531處客庄土地申告書資料登錄、系統建制以及附加價值的產出等，也獲致超出預料的豐碩成果，豐富台灣客家學術相關研究。

研討會由客委會客家文化發展中心主任何金樑、彰化師範大學校長陳明飛、文學院院長黃聖慧、歷史所所長李宗信、歷史學研究所兼任教授温振華、中央研究院人文社會科學研究中心副主任兼GIS中心執行長詹大千、臺灣史研究所研究員兼所長鍾淑敏、臺灣史研究所副研究員詹素娟、國史館臺灣文獻館組長蕭碧珍。

以及國立臺灣大學歷史系特聘教授李文良、日本明治大學建築系青井哲人、國立中央大學客家語文暨社會科學學系榮譽教授吳學明、國立臺北大學歷史學系教授兼海山學中心主任洪健榮、國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授兼所長康培德、彰化縣政府文化局科長范秀情、臺灣數位人文學會秘書長廖泫銘、臺灣大眾史學協會理事長張弘毅、財團法人林本源中華文化教育基金會專員廖志軒共同參與。

何金樑表示，客委會客發中心以客家為導入基礎，與學術研究機構合作，積極推動客家文史相關研究，且針對全國客庄持續推動文化資源普查、村史徵集及數位典藏計畫，同時透過海外交流展示，讓國際更瞭解台灣客家。

客發中心與日本國立民族學博物館（National Museum of Ethnology）共同合作的「客家與日本：海外華人編織的另一部東亞關係史」特展，自9月5日至12月3日在日本展出的物件，包含珍貴的客家文物、以及與日本學者田野調查蒐錄的四海大平安的客家語，即是各單位共同參與客家研究的見證，成功展現台灣客家厚實的文化能量。

何金樑同時也以「只有持續的行動，才能讓夢想實踐」，勉勵土地申告書資料庫執行團隊，歷時4年所建置完成的18萬9,492頁土地申告書內容資料，讓使用者可同時比對土地申告書的電子全文與國史館臺灣文獻館原系統影像，成就未來每一位進行相關研究的學者，讓更多人認識客家文化的歷史及精神。

未來也會持續規劃國際工作坊與研討會，邀請相關學者來對話，期使各界了解與認識台灣客庄土地的歷史變遷。

彰化師範大學歷史學研究所20週年所慶暨第七屆「白沙歷史地理」國際學術研討會「土地申告書時空檢索系統」成果與應用研討會，11月23、24日在彰化師範大學國際會議廳舉辦。

發表主題包括「土地申告書時空檢索系統成果與應用」、「大眾史學視角下的醫療與人物書寫」、「山區經營、調查與族群遷徙」、「中部農商發展與家族網絡」等13篇論文。