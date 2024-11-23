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台語詩人林宗源辭世 文化部呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
詩人林宗源20日辭世，享耆壽90歲。文化部將呈請總統明令褒揚。圖／國立台灣文學館提供
詩人林宗源20日辭世，享耆壽90歲。文化部將呈請總統明令褒揚。圖／國立台灣文學館提供

詩人林宗源20日辭世，享耆壽90歲。文化部表示，林宗源推動台語創作不遺餘力，為台灣留下許多動人的詩作，且透過筆鋒直面社會問題，為台灣文學奠定基礎並帶來深遠的影響，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，林宗源的母語詩從描寫個人感情世界到對於情與愛的渴望，也觸及對人性的觀察與深度批判。林宗源也書寫對土地的熱愛，歌詠台灣風土，併持續關心政治與社會公共議題，對於台語詩的創作與追求，以及對於台灣文化遠景的嚮往及擘劃，構成林宗源的文學核心。

林宗源1935年出生於台南，曾任現代詩社、蕃薯詩社社長、台灣筆會和磺溪文化學會理事、台語文推展協會會長等，亦曾加入笠詩社、中華民國新詩學會、台灣文藝作家學會、桂冠世界詩會等。在1996年日本舉行的第16屆世界詩人大會上，獲頒名譽文學博士，並曾獲吳濁流新詩獎、臺灣詩獎、鹽分地帶文藝營臺灣新文學貢獻獎等。

資深台灣文學研究者呂興昌曾以「母語美學的捍衛戰士」，肯定林宗源詩作的特色與貢獻，林宗源的文壇詩友則稱其為「台語文學之父」。

林宗源1960年代開始嘗試以母語書寫，1970年代中期起全力以台灣台語創作，成為台語詩先鋒之一，著名詩作包括〈搖孫仔〉、〈講一句罰一箍〉、〈人講你是一條蕃薯〉等，詩集包括《力的建築》、《食品店》、《濁水溪》、《林宗源台語詩選》、《無禁忌的激情》等。

2002年，林宗源將其個人手稿及影像資料，捐贈給文化資產保存研究中心暨國家文學館籌備處；2023年林宗源再將作品手稿、收藏文獻，全數捐贈給國立台灣文學館。

台灣台語 台灣文學 文化部

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