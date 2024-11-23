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教育學會籲政府建置國家學歷中心 提供跨國比對

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中華民國教育學術團體今舉行聯合年會，數個教育學會今也提出數項建議，呼籲比照歐美建制國家學歷中心，提供跨國學歷比對資訊。記者許維寧／攝影
中華民國教育學術團體今舉行聯合年會，數個教育學會今也提出數項建議，呼籲比照歐美建制國家學歷中心，提供跨國學歷比對資訊。記者許維寧／攝影

中華民國教育學術團體今舉行聯合年會，數個教育學會今也提出數項建議，如呼籲政府盡速建置各類型師資供應的調控機制，且為了讓學歷更透明，應比照歐美建制國家學歷中心，提供跨國學歷比對資訊。

中華民國教育學術團體由中華民國特殊教育學會、中華民國體育學會等數個教育團體組成，今召開聯合年會，其提出共同聲明，指各縣市近期快速擴增加正式教師，雖能緩解儲備與代理教師過高的比例，但如新聘師資輔導、適應不良師資的協助或安置等議題，都有待關切，政府應盡速建置各類型師資供應的調控機制，並重視在職師資陪輔導。

聲明也表示，高等教育愈趨國際化，許多國家對國內外的學歷都有嚴格的審核機制，例如禁止品質有疑慮的學校招收外籍生，或是規定此類學校的外籍生畢業後不得在該國就業。

教育學會也指出，如歐洲各國已設有「歐洲高等教育學歷認可公約」，亞洲也已建立「亞太地區高等教育學歷認可公約」，締約國之間建立網絡，彼此提供學歷認可資訊。

教育學會共同呼籲，台灣也有必要建立相關機制，使台灣高等教育學歷資訊更加公開透明，也提供他國學歷對應的參照標準，更讓雇主聘僱持外國學歷的員工時，有更多參考資訊。

教育部長鄭英耀致詞時表示，師資培育法至今已經走過30年，現在是否還能服膺產業需求，也許必須要有更快速的想像，如何擁有新的師資培育模式，要拜託所有教育學者一起想像，不要只滿足於現階段的好。

代理教師 機制

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