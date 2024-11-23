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近10年青少年自殺死亡率逐攀升…學界提4大原因 政府、家長如何預防？

遠見／ 文‧周彥妤
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

生育率低迷，少子化成國安問題，在「生不如死」的人口結構下，台灣青少年自殺死亡率近10年來逐年攀升，去年創下新高，自殺通報人次亦然，加上今年起學生墜樓案頻傳，儼然是重大公衛議題。相對其他年齡層，青少年自殺率明顯呈增加趨勢，從學界、醫界再到家長的分析來看，這些國家主人翁，為何不願長大？

2014年起，14歲以下、15至24歲，兩個年齡層自殺死亡率，都有增加趨勢，去年甚至都創下新高；據衛福部統計，每10萬人口自殺死亡率，14歲以下，從2014年的0.1人增至2023年的0.9人；15至24歲，從2014年的5.1人增至2023年的10.9人。

15至24歲自殺通報占比高，2020年起位居第二

相對25至44歲、45至64歲、65歲以上，三個年齡層的自殺死亡率雖有起伏，但未如青少年族群有明顯增長趨勢。

從自殺通報人次及占率來看，14歲以下，從2014年的363人次（1.3%），逐年攀升至2023年的3365人次（7%）；15至24歲，從2014年的4039人次（13.9%），攀升至2023年的13244人次（27.7%）。

值得關注的是，2020年起，15至24歲的自殺通報占率，正式超越45至64歲，位居所有年齡層第二，僅次於25至44歲的自殺通報占率。

學界分析四大原因！精神科醫師：正視情緒困擾警訊

對於青少年自殺率上升相關因素，就學界觀點來看，由張奕涵、張書森所撰、2023年刊登於《台灣衛誌》的〈台灣青少年自殺率上升的相關因素：對預防策略的啟發 〉一文，提及台灣家庭結構變遷，近年離婚率增加，當代更多青少年面對相應壓力，以及網路使用普及、心理困擾趨勢增加、自傷行為常態化，都是可能原因。

亞東醫院心理健康中心主任陳俊霖指出，青少年自殺率攀升涉及多種因素，包括對未來的希望感下降、心理調節功能未臻成熟、家庭支持系統削弱等，以及社會快速變遷與環境壓力，也可能讓他們更易感到無助、絕望。

他表示，自殺行為背後常伴隨情緒問題，若出現情緒困擾，就是一種警訊，如情緒低落逾兩週以上，影響日常生活、正面情緒消失，就需要高度關注。

陳俊霖表示，從預防角度而言，呵護心理健康，家長可協助孩子建立穩定人際連結關係，並培育發展健康的紓壓活動，包括運動、音樂、繪畫等，都能在面對壓力高漲時，適時發揮舒緩作用。同時，當孩子出現情緒變化、功能受損徵兆，及早尋求專業醫療的評估與介入，十足關鍵。

政府方面，可推動多元輔助治療資源，如綠色照護、藝術、音樂療癒等，嘗試將自然元素引入療癒過程，如美國森林療癒、園藝治療等，都顯示出接觸自然，對維護心理健康有正面影響。整體而言，積極投入提升青少年心理健康資源，讓每個孩子能找到適合自己的療癒方式，進而預防問題發生。

教養策略須改變！家長：完善校園心理支持系統

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，當前父母普遍仍在相對威權、高壓的教育體制成長，但隨著時代更迭，教養方式也須大幅革新。另外，資訊滿天飛的時空下，孩子普遍對資訊掌握程度與自我期待程度提升，導致壓力增倍。

他也提及，現在青少年伴隨各種3C產品成長，從幼年開始使用，已被證實影響大腦發展，導致學習、情緒調節能力下降。飲食也是關鍵，加工食品、高糖飲食在安撫短期情緒上可能有效，但長期卻對神經發展與健康不利。

王瀚陽認為，當前政府對青少年的情緒教育、家長教養支持，其推動力度有限，目前仍多依賴民間團體。他建議，政府應協助父母學習新型態的教養方式，也應編制相關手冊供父母參考指導；此外，在校園端建立更完善心理支持系統，並減少標籤化及汙名化影響。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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（本文出自2024.11.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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