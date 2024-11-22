明年跟進調薪人事成本暴增千萬 私立大學今年開始撙節

有教授向本報表示，大學為了來年調薪早早撙節開支，近期連年終餐敘、新春團拜、主管午餐會議支出等都取消。教育部高教司長廖高賢表示，近日私立大學爭取，公立大學明年調薪可獲補助7成5，但私校僅7成，但依教育部私校獎補助方案，各項加計補助款有望超過7成5。

廖高賢說，明年同樣補助私立大學專任教師調薪，除了調薪補助外，只要私校教師學術研究費能和公立大學齊平達15％，教育部也有外加補助款，整體視之，私校調薪補助不只7成。

東吳大學校長詹乾隆表示，教育部補助私校教職員工調薪，但只補助12個月薪資，不括年終獎金、勞健保調升等，且僅補助編制內教師不含編制外。

詹乾隆說，學校希望嘉惠所有編制內、外員工，增加人事成本粗估一年幾千萬元跑不掉，又考慮到年終餐敘等和教學無關、非絕對必要，於是撙節開支，希望兼顧所有教職員工福利。

淡江大學校長葛煥昭也表示，淡江明年也會比照公立大學調薪3%，淡江是大學校，粗估人事成本將增加7600多萬。又教育部無補助約聘僱員工，學校約聘僱人員約有2百多人，均是由學校自行吸收；且主管加級也會一併調整，亦不包含在教育部補助內。

葛煥昭說，近年補助均有延續，「這點教育部是有信用的。」但未來私校學生只會變少不會變多，採購等費用都在漲，收入減少但支出增加，因此如私立大學校院協進會也盼教育部不只補助7成，而是全額補助，或能涵蓋至約聘僱員工，一體適用。

文化大學大傳系教授王翔郁則表示，文大約莫幾年前就取消了春酒、抽獎等福利，但各系還是能自己辦，也有行政單位自掏腰包辦理。但只要學校跟進年度調薪，維持薪資未來就是學校的責任了，除了看教育部是否續發「仁慈心」接續補助，也考驗學校長遠的財務能力。