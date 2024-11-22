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清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

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影／為合做半導體與清大整併 中華大學證實有意退場 最快114學年度停招

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中華大學校長劉維琪今召開記者會證實，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康的情況下，掌握主動權來退場。劉維琪說，最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。記者黃羿馨／攝影
中華大學校長劉維琪今召開記者會證實，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康的情況下，掌握主動權來退場。劉維琪說，最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。記者黃羿馨／攝影

清華大學2016年合併新竹教育大學後，再傳出將整併私立中華大學。中華大學校長劉維琪今證實，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康的情況下，掌握主動權來退場。劉維琪說，最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。

劉維琪表示，跟清大的合作在很久以前就在討論，直到最近了解清大有半導體研究學院需求，很需要土地、有空間來建大樓。董事會了解後，覺得可以共襄盛舉，透過把無私捐贈土地、資產來協助台灣半導體產業的人才培育，若清大半導體研究學院能在此設立，一定能發展成國際級的高級人才培育的重鎮，是三贏局面。

至於目前規畫的進程，劉維琪則說，在昨天的董事會上，大家都認同創造三贏局面，可以說是董事已有共識，清大也認同此想法，不過清大還有校內的一些行政程序，包含校務會議的討論等，也希望他們的校務會議也能夠支持此案。

劉維琪強調，學校並非財務狀況出問題才要整併，學校還有7億多資產，而非被迫退場，而是想成就更大的事情。劉維琪說，現有的教職員也會確保至少延聘6+1年，教師的部分，因清大是國立學校，有員額限制，未來會依照教師意願，以專案教師延聘。

劉維琪說，中華大學剩餘財產，包括土地、校舍還有7億校務基金都會全數捐出，未來半導體研究院是獨立學院，不受清大校務會議和校長指揮，是政府特別設立的學院，他很看好這次合作，也希望因此讓中華大學變成台灣之光，讓校地變成國際級的基地，讓老師因此蛻變。

劉維琪也指出，對學生而言，現在沒有公私合校法規，未來也可以有機會去清大修課，雖然一樣在中華大學畢業，但競爭力可以增加，老師停招不忙招生後，也有更多時間照顧現有學生，讓學生享有更多資源。

劉維琪也說，希望明年3月有具體合校方案，進入雙方學校校務會議，如果通過後，就會呈報教育部核定，希望兩校整併能成為範例，畢竟在一般大學還沒有這種操作模式，希望讓各方滿意，未來繼續培育國際高階人才。

中華大學校長劉維琪今召開記者會證實，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康的情況下，掌握主動權來退場。劉維琪說，最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。記者黃羿馨／攝影
中華大學校長劉維琪今召開記者會證實，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康的情況下，掌握主動權來退場。劉維琪說，最快1年內完成合校計畫書，最快114學年度停招。記者黃羿馨／攝影

半導體 教師 清大

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