華文朗讀節22日登場 60作家獻聲「跳進小時候」

連續舉辦12年的華文朗讀節，今年以「跳進小時候」為主題，邀60多位作家齊獻聲，帶領民眾閱讀作品中的童年時光，活動於22日登場。

宣告記者會今天在台北華山文創園區舉行，台灣文創發展基金會董事長王榮文致詞表示，出版也是文化創意產業的一環，華文朗讀節歷經多年努力與累積，獲得民眾、讀者喜歡，期盼更多作家及民眾參與，從聲音出發，感受閱讀的美好。

詩人、國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）致詞表示，在歐洲，朗讀是一種習慣，期望在台灣不管使用台語、馬祖語、原住民語等語言，都能讓朗讀風氣日漸提升，未來能進一步邀國外作家來台灣朗讀，讓文學交流跨越國際。

根據台灣文創發展基金會發布新聞稿，本屆華文朗讀節「跳進小時候」特展規劃6大主題，包括「我們一起的小時候」、「走進有畫面的路上」、「住在鄉村或城市」、「陪我們長大的那些書」、「我的第一本書和那時候」、「小時候的黑洞」等展區，帶民眾體驗台灣不同世代、不同地域的童年時光。

朗讀節期間舉辦近40場朗讀活動，年年出席朗讀節的相聲演員馮翊綱，延續朗讀金庸傳統，帶來「楊過小時候學會打狗棒」；作家劉冠吟攜手媽媽霞姐、女兒罵罵，3代同堂從苗栗公館的客家風景和客家童謠吟唱起；作家洪愛珠以「寫在童年餐桌上」朗讀跨年代、地域與生活背景的文本，分享不同作家兒時的飲食故事。

歌手林生祥、王昭華，兩人試著用聲音表現童年課外讀物的印象；此外「朗讀沙龍」還邀請宇文正、劉子新、吳曉樂、廖鴻基、楊元慶、劉珞亦等多位作家，從歌謠、溜溜球、玩耍等記憶，分享他們的童年記趣。

華文朗讀節將自11月22日起到12月1日，在台北華山文創園區舉行。