快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

長榮交響樂團新氣象 梵志登受邀擔任駐團藝術家

中央社／ 台北21日電
長榮交響樂團將邀請指揮家梵志登（Jaap van Zweden）2024年11月在台灣舉行音樂會，這也是梵志登首度與台灣的交響樂團合作。中央社
長榮交響樂團將邀請指揮家梵志登（Jaap van Zweden）2024年11月在台灣舉行音樂會，這也是梵志登首度與台灣的交響樂團合作。中央社

長榮交響樂團今天正式宣告，將從2025年起邀請前紐約愛樂音樂總監梵志登擔任駐團藝術家，合約簽訂2年。梵志登說，他對樂團潛力充滿信心，「去天堂的路會比到天堂還要美麗。」

梵志登（Jaap van Zweden）今天在記者會上表示，他與長榮交響樂團及張榮發基金會「是一步一步慢慢了解，最後合作。」梵志登說，他非常贊同企業做古典音樂的推廣外，也兼具慈善與教育，「這是我最有共鳴的部分，我們可以一步一步往更高的音樂境界前進，樂團有極大的成長潛力，」

梵志登出生於荷蘭音樂世家，父親是鋼琴家，父親鼓勵他學小提琴，後赴美國茱莉亞音樂學院就讀，師事小提琴教母迪蕾（Dorothy DeLay），19歲成為荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團歷年來最年輕的樂團首席。擔任16年樂團首席後，梵志登走上指揮台，開展指揮生涯至今。

梵志登現任首爾愛樂樂團音樂總監，今年剛卸任紐約愛樂與香港管弦樂團音樂總監，2026年9月將接任法國廣播愛樂樂團音樂總監。他也是至今與台灣交響樂團簽約合作知名度最高的指揮名家，這個合作也將為台灣交響樂團發展開啟嶄新的里程碑。

梵志登表示，他從就讀茱莉亞音樂院時就發現，教室一半以上都是亞洲人，「我可以感覺亞洲人對於古典音樂的熱愛。」他分析香港管弦樂團，「團沒有很成熟，但是團員很成熟、技巧精湛。」現在接了首爾愛樂，「我在茱莉亞音樂院第一位老師就是韓國人，亞洲對我來說很親切，就像回到了家。」

梵志登表示，2025年上任之後，他將在長榮交響樂團一年待8週以上，帶來10套曲目，「我來台灣已經10天，感受團員願意學習成長。我覺得長榮交響樂團是一個年輕、活潑與多元的樂團，要知道最難的不是衝上顛峰，而是保持顛峰，我很願意花時間讓樂團的表現每次都更加亮眼，這是我努力的目標。」

對於長榮交響樂團首席懸缺多年，梵志登表示，他來樂團的目標之一，就是為樂團找到好的合作夥伴。

張榮發基金會執行長鍾德美提到，接觸過程中，梵志登表示他待的樂團都是政府支持居多，他對於一個私人企業支持一個交響樂團感到非常好奇，「我想張榮發基金會回饋社會，這也跟梵志登與太太持續為關懷自閉症兒童基金會回饋社會，不謀而合。」

「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會將於11月22日在高雄衛武營音樂廳，11月25日在台北國家音樂廳演出，曲目包括莫札特「費加洛婚禮」序曲、貝多芬「D大調小提琴協奏曲」以及貝多芬「第七號交響曲」，小提琴家獨奏由帕格尼尼大賽金獎得主庄司紗矢香擔任。

交響樂團 長榮 音樂會

延伸閱讀

分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

《再見了！茱莉亞》罕見的蘇丹電影 從女性故事呈現國家悲歌

張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

【免費活動】夜尿！一夜兩次超睏擾 成因治療大解密｜衛教講座

相關新聞

國小男童遭霸凌「生殖器遭塗口紅膠」 作業、文具也被惡搞

新竹市議員宋品瑩接獲民眾陳情指，東區某補習班發生霸凌事件，一名低年級小學男童不但作業、文具被同儕塗滿口紅膠，連生殖器也被...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

華文朗讀節22日登場 60作家獻聲「跳進小時候」

連續舉辦12年的華文朗讀節，今年以「跳進小時候」為主題，邀60多位作家齊獻聲，帶領民眾閱讀作品中的童年時光，活動於22日...

長榮交響樂團新氣象 梵志登受邀擔任駐團藝術家

長榮交響樂團今天正式宣告，將從2025年起邀請前紐約愛樂音樂總監梵志登擔任駐團藝術家，合約簽訂2年。梵志登說，他對樂團潛...

全國學生農業技藝競賽 曾文農工摘1金手3優勝1團體獎

113學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天頒獎，國立曾文農工摘下1金手3優勝1團體獎殊榮，其中金手獎獲教育部公費...

「瘋狂電視台」關台倒數 舞台劇演出15年宣布封箱

全民大劇團創團作品、以荒謬喜劇風格著稱的「瘋狂電視台」至今已演出15年，進場觀賞人數超過16萬，不過劇團宣布今年台北場演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。