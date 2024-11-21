國小男童遭霸凌「生殖器遭塗口紅膠」 作業、文具也被惡搞

新竹市議員宋品瑩接獲民眾陳情指，東區某補習班發生霸凌事件，一名低年級小學男童不但作業、文具被同儕塗滿口紅膠，連生殖器也被口紅膠塗到「黑黑黏黏」的。新竹市教育處表示，已介入處理；該補習班也表示都有積極處理。

「身為幼童的家長，最擔心的就是孩子在學校被欺負」，宋品瑩指出，她收到網友訊息，告知某補習班同學之間發生不當行為，老師卻沒有及時處理。她立即請教育處協助調查。

教育處回覆，此案有進行校安通報，目前已發文至補習班要求說明大事記、處理情形。因為霸凌發生在學生之間，補教法僅能處理師對生，後續會回歸到學校內輔導處理。

一名稱是遭霸凌者好友的家長氣憤爆料，小明（化名）媽媽發現兒子回家尿尿時生殖器黑黑黏黏的，問了才說是「被同學用口紅膠黏在一起」，包括鉛筆盒、尺、作業本都被塗滿口紅膠。

該家長指出，學校隔天發現小孩不對勁，問了孩子和同安親班的同學，才發現問題嚴重，並通報性平，但對方學校希望給他們孩子一個機會，雙方也都接受心理輔導，最終選擇不啟動性平。

不過在安親班時，欺負人的同學家長上周還要求出面指責他的同學道歉，因為名譽受損，指證同學其中一個家中氣到去安親班理論，質疑說實話為什麼要道歉。

「要是我兒子被弄生殖器，作業、文具被塗滿口紅膠我真的會心疼死」，該家長也控訴，整件事最荒唐的就是該安親班，打去詢問說不知道，後來又說是誤會，監視器一開始還不給看，拖了2天監視器畫面只有一名外師無動於衷，事發5天才要約雙方家長談。

宋品瑩也呼籲，教育處以及相關單位務必追蹤後續的輔導情形，並且調查該補習班的人員配置、監視設備等是否符合法規。

新竹市教育處證實有此事，並表示該案已經由學校校安通報後，市府介入積極處理，除了協助家長解決退費問題，並請該補習班3天內提供事件大事記、處理方式、後續管理改善等事項回報市府，另請學生所屬學校提供學生所需要之諮商輔導。

該補習班也回應，整件事從事發至今都有積極處理，與家長溝通過程也都有寫成報告，並回報給雙方國小與教育處。