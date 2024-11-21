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全國學生農業技藝競賽 曾文農工摘1金手3優勝1團體獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
全國學生農業技藝競賽，國立曾文農工摘1金手3優勝1團體獎殊榮。圖／曾文農工提供
全國學生農業技藝競賽，國立曾文農工摘1金手3優勝1團體獎殊榮。圖／曾文農工提供

113學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天頒獎，國立曾文農工摘下1金手3優勝1團體獎殊榮，其中金手獎獲教育部公費出國見習12日，並獲頒點將家6萬元獎金，師生欣喜不已。

曾文農工校長謝旻淵說，食品加工科三年級蔡予恩榮獲食品檢驗分析金手獎第三名，獲教育部公費出國見習12日，並獲頒點將家6萬元獎金。食品加工科三年級葉宥萱榮獲食品加工優勝第15名、畜產保健科三年級楊秀婕及陳諭安榮獲畜產保健優勝第15及16名，蔡予恩與艾冠丞並獲食品檢驗分析團體獎第5名。

學校說，獲得金手獎殊榮的蔡予恩，學習過程認真、目標明確，暑假時受訓每日遠從台南安南區到麻豆曾文農工，開學後選擇住校加強訓練，持續努力不懈，終於皇天不負苦心人。

指導老師、食品加工科主任鍾惠禎及組長高毓瑛表示，回顧整個指導過程，心中充滿感動與驕傲；學生們不僅表現出極高專業態度和無比堅韌毅力。競賽過程充滿挑戰，有失敗與挫折，也有焦慮與不安，但每次困難都被學生克服，每次反思與調整都讓他們更加成熟、更加強大。

謝旻淵表示，113學年度全國學生農業類技藝競賽19至21日在北科附工舉行，學生榮獲1項金手獎、3項優勝及1項團體獎，這不僅是學生們努力學習與實踐結晶，也是全校師生共同努力、彼此支持成果。

113學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天頒獎，食品加工科三年級蔡予恩（右一）榮獲食品檢驗分析金手獎第三名殊榮。食品加工科主任鍾惠禎（中）、校長謝旻淵（左一）開心祝賀。圖／曾文農工提供
113學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天頒獎，食品加工科三年級蔡予恩（右一）榮獲食品檢驗分析金手獎第三名殊榮。食品加工科主任鍾惠禎（中）、校長謝旻淵（左一）開心祝賀。圖／曾文農工提供
全國學生農業技藝競賽，國立曾文農工摘1金手3優勝1團體獎殊榮。圖／曾文農工提供
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北科附工 教育部

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