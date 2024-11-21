全國學生農業技藝競賽 曾文農工摘1金手3優勝1團體獎

113學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天頒獎，國立曾文農工摘下1金手3優勝1團體獎殊榮，其中金手獎獲教育部公費出國見習12日，並獲頒點將家6萬元獎金，師生欣喜不已。

曾文農工校長謝旻淵說，食品加工科三年級蔡予恩榮獲食品檢驗分析金手獎第三名，獲教育部公費出國見習12日，並獲頒點將家6萬元獎金。食品加工科三年級葉宥萱榮獲食品加工優勝第15名、畜產保健科三年級楊秀婕及陳諭安榮獲畜產保健優勝第15及16名，蔡予恩與艾冠丞並獲食品檢驗分析團體獎第5名。

學校說，獲得金手獎殊榮的蔡予恩，學習過程認真、目標明確，暑假時受訓每日遠從台南安南區到麻豆曾文農工，開學後選擇住校加強訓練，持續努力不懈，終於皇天不負苦心人。

指導老師、食品加工科主任鍾惠禎及組長高毓瑛表示，回顧整個指導過程，心中充滿感動與驕傲；學生們不僅表現出極高專業態度和無比堅韌毅力。競賽過程充滿挑戰，有失敗與挫折，也有焦慮與不安，但每次困難都被學生克服，每次反思與調整都讓他們更加成熟、更加強大。