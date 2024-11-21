「勇敢的人」泰安鄉泰雅族祭儀推系列活動 邀遊客認識泰雅文化之美

苗栗縣泰安鄉公所11月30日、12月1日將在象鼻國小推出泰雅文化祭儀系列活動，以「認識、了解、成長、體驗、競賽」5大類別安排節目，盼凝聚全鄉部落族人與外族人一起慶祝，也讓外地遊客認識泰雅文化之美。

泰安鄉公所上午在縣府為祭儀活動宣傳，縣長鍾東錦、泰安鄉長陳吉基、原民會委員豆思慧、泰雅族各部落頭目、議員劉美蘭、後龍鎮長謝清輝、泰安鄉代會、泰安鄉各村村長齊聚縣府大廳，由部落頭目進行祈福儀式，隨後欣賞傳源文化藝術團與泰興國小學生帶來的開場舞，會場並展示泰雅雕刻作品、口簧琴、工藝品、編織物等。

鍾東錦表示，他在南庄成長，有很多原住民朋友，從小就耳濡目染原住民文化，後來當民代四處服務，更深入認識泰雅文化；文化傳承相當重要，他尊重縣內所有族群，縣府有責任協助原住民族將文化代代相傳，上任後兌現政見成立原民處，並推動興建都會區原住民活動中心，希望能讓原民族人有舒適的活動場域。

陳吉基表示，泰雅族是台灣前三大原住民族群，族名Atayal（Dayan）原意為「勇敢的人」，基本信仰是祖靈崇拜，泰雅族相信祖靈（utux）是宇宙主宰，因祖靈庇佑，族人才得以豐收，因此每年配合時節有不同祭儀，這些祭儀承載著泰雅傳統文化，更記載泰雅族起源迄今的歷史。

11月30日第一天，將由部落遊程體驗集章用印揭開序幕，安排泰雅美食、口簧琴傳唱、達人展演、頭目祈福、部落青年呼喊「祖靈之心」展演、泰雅古調歌謠、竹砲、點營火、大會舞，另外也邀排灣、布農、賽夏族展演；泰雅傳統祭儀包括開墾祭、播種祭、口簧琴、成年禮、文面、編織、求婚、收割、入倉祭及祖靈祭，由鄉內各村頭目及村長帶領演出。