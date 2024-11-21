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結合知識與娛樂！南一書局推首批VTuber 陪玩Minecraft、學英文

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
南一書局指出，VTuber「亞彌奈」、「海色水晶」是糖與鹽的化身，盼能透過這對知識型VTuber，打破大眾對「教」與「學」的想像。圖／南一書局提供
南一書局指出，VTuber「亞彌奈」、「海色水晶」是糖與鹽的化身，盼能透過這對知識型VTuber，打破大眾對「教」與「學」的想像。圖／南一書局提供

南一書局旗下Vtuber工作室「北門76事務所」推出首批VTuber，「亞彌奈」透過Minecraft等遊戲陪觀眾訓練邏輯思維，「海色水晶」則能協助提升英語能力。南一書局表示，盼能藉VTuber的形式，結合知識與娛樂的內容，打造陪伴型學習體驗。

南一書局指出，VTuber「亞彌奈」、「海色水晶」是糖與鹽的化身，引用元代航海家汪大淵的「島夷志略」：「煮海為鹽，釀蔗漿為酒。」亞彌奈個性活潑、充滿好奇心，未來將透過Minecraft等遊戲，陪伴觀眾訓練邏輯思維並激發創造力；海色水晶能以國語、英語、日語交談，未來頻道計劃推出英語互動企劃，陪伴觀眾提升英語能力。

南一書局表示，在剛結束的2024教育科技展中，亞彌奈與海色水晶在其中一場的直播，與觀眾玩起了英語版的「你吃我猜」遊戲，更利用「Minecraft麥塊」遊戲本身的空間與色彩特性跟觀眾玩解謎。

南一書局表示，盼能透過「亞彌奈」和「海色水晶」這對知識型VTuber的精彩內容，打破大眾對「教」與「學」的想像，在數位時代的洪流下陪伴孩子隨時隨地在休閒娛樂時也能吸取知識，成為孩子成長道路上最忠實且有趣的夥伴。「北門76事務所」未來也預計推出二期生、三期生，進一步豐富VTuber的內容與互動形式，邀請師生共同見證這場教育創新的革命，攜手邁向學習的全新未來。

「亞彌奈、海色水晶」的VTuber頻道：

亞彌奈

Twitter/X：https://x.com/ayana_bm76

YouTube: https://www.youtube.com/@Ayana_bm76

海色水晶

Twitter/X：https://x.com/kristal_bm76

YouTube: https://www.youtube.com/@Kristal.beimen76

VTuber 英語能力

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