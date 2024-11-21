青年圓夢計畫最高可拿200萬 教育部：表現欠佳可追回

行政院會今天通過青年百億海外圓夢計畫，15至30歲青年可自主提案，最高可獲200萬元圓夢基金。教育部青年署稍早說明，計畫分為逐夢工場組與海外翱翔組，計畫通過後由教育部分批撥款，也會審視經費運用等是否得宜，若青年未依計畫完成目標、表現不佳、有礙台灣形象等，教育部也會追回款項。

行政院會通過教育部青年百億海外圓夢計畫，15至30歲青年可申請參與築夢工場組與海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動，總名額為550名，個案補助經費上限為150萬到200萬元。

教育部預計明年1月公告第一階段圓夢機會，預計3月開始收件。青年署長陳雪玉表示，預計明年一月公布簡章，歡迎青年提案，逐夢工場組圓夢基金分三階段撥款，第一期計畫通過撥給65%，出發前再給予25%，最後完成前再給予10%；海外翱翔組則由政府主導相對單純，讓青年赴國際組織或智庫見習，因此第一期就會直接核給90%，計畫行動後再給予10%。

青年署副署長諶亦聰則表示，審查時會檢視計畫的價值、公益性等，且透過外館、業師等檢視學生計畫執行並給予協助。教育部不會要求申請者要硬性訂定KPI，但補助款是納稅人的錢，假設青年提出赴COP（聯合國氣候變化大會）的規劃，教育部會確實要求執行，「不要說想參加組織，但都沒出席。」否則教育部會按契約追回款項。

陳雪玉指出，屆時教育部會訂立行政契約書，相信青年在海外都能表現得很好，但若真的犯了刑事問題等，一定會有處理機制

諶亦聰談到，也會檢視青年計畫的經費需求、合理性，如當地生活費、參訪費等，教育部也有國外認證標準可參考，屆時會請青年將金額放入計畫書中。

另外，諶亦聰也說，計畫希望拉拔家境困難等弱勢學生，特別協助其完成夢想，名額方案優先核給弱勢學生，經費撥補也有望優於一般計畫。